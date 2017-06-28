Предпринимателям Рязани рекомендовали два дня не торговать алкоголем

На время проведения в областном центре выпускных вечеров, 28 и 29 июня, организациям и индивидуальным предпринимателям рекомендовано не осуществлять розничную продажу алкогольной продукции, сообщает сайт администрации Рязани. Соответствующее распоряжение подписал сегодня глава администрации города Олег Булеков.

В частности, рекомендации приостановить на два дня с 16.00 до 22.00 продажу алкоголя, в том числе пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, будут направлены в адрес организаций и индивидуальных предпринимателей Рязани, кроме тех, которые осуществляют розничную торговлю таких напитков при оказании услуг общественного питания.