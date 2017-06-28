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Главная страница / Рязанские новости / 28 июня 2017 года
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Рязанские студенты-медики стали призерами межрегиональных соревнований по пляжному волейболу

18:28 / Общество
Рязанские студенты-медики стали призерами межрегиональных соревнований по пляжному волейболу

Представители РГМУ имени И.П. Павлова приняли участие в турнире по пляжному волейболу, который прошел в рамках II Фестиваля спорта «День Молодежи 2017» в Коломне. Участниками стали 36 команд из разных городов. Соревнования были разделены на три категории: среди мужских, женских и MIX-команд. Формат проведения 2х2.

По итогам первого дня в номинации «женские сборные» бронзовые награды завоевала пара Анастасии Заливновой (1 курс лечебного факультета и Софии Милкиной (3 курс лечебного факультета). Во второй день в номинации «микс-сборные» девушки повторили и улучшили показанные ранее результаты. Так, вместе со своим напарником София Милкина стала второй, Анастасия Заливнова третьей, а студентка 4 курса фармацевтического факультета Ульяна Попова остановилась на четвертой строчке турнирного протокола.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 июня 2017 года
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