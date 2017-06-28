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Главная страница / Рязанские новости / 28 июня 2017 года
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Рязанцы стали чаще страховать жизнь

18:28 / Общество

Об этом рассказал начальник управления контроля и надзора за деятельностью субъектов страхового дела Главного управления Банка России по ЦФО Кирилл Табаков. В регионе действует 49 организаций, которые занимаются страхованием. В прошлом году общая сумма страховых премий, полученных ими, составила 5 миллиардов 154 миллиона рублей. На первом месте по популярности находятся контракты автострахования ОСАГО, на втором месте расположилось страхование имущества, а тройку лидеров замкнули страховки КАСКО. При этом резко возрос спрос на страхование жизни, продажи которых возросли на 45% по сравнению с уровнем прошлого года. Это связано с повышением инвестиционной эффективности данного вида бизнеса. При этом снизился объем страхования от несчастных случаев и по программе дополнительного медицинского страхования в связи с тем, что работодатели, предприятия и организации стали сокращать издержки по финансированию социальных пакетов своих работников. Совокупный объем страховых выплат по итогам первого квартала текущего года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12% и составил 550 миллионов рублей.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 июня 2017 года
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