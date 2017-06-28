По ряду адресов в Рязани не будет холодной воды

Из-за ремонта на водопроводе завтра по ряду адресов в Рязани будет отключена подача холодной воды, сообщает сайт администрации областного центра.

С 09.00 до 17.00 воды не будет в домах по улицам: Совхозная, 1-й Совхозный проезд, 8 Марта, Гражданская, Электрозаводская (дома со 2 по 32), Лермонтова (д. 5/1, д. 2 (школа №36), Попова, Радиозаводская;

С 09.30 до 16.00 без воды останутся жители домов по следующим адресам: ул. Качевская д. 34 корп. 5, д. 36 корп. 1, д. 34 корп. 4 стр. 1.

С 09.00 до 17.00 воды не будет по следующим адресам: ул. 2-й Дягилевский проезд, 3-й Дягилевский проезд.

С 09.00 до 16.00 по следующим адресам: ул. Бирюзова, д. 13а (школа №56), д. 15 корп. 2, ул. Интернациональная, д. 10, д. 11, д. 11д (д/сад №124), д. 12, ул. Станкозаводская, д. 28 корп. 1.