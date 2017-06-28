15:00 МСК
Среда
28 / 06 / 2017
Выпуск № 117 (5404)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 28 июня 2017 года
402

По ряду адресов в Рязани не будет холодной воды

18:29 / Актуально

Из-за ремонта на водопроводе завтра по ряду адресов в Рязани будет отключена подача холодной воды, сообщает сайт администрации областного центра.

С 09.00 до 17.00 воды не будет в домах по улицам: Совхозная, 1-й Совхозный проезд, 8 Марта, Гражданская, Электрозаводская (дома со 2 по 32), Лермонтова (д. 5/1, д. 2 (школа №36), Попова, Радиозаводская;

С 09.30 до 16.00 без воды останутся жители домов по следующим адресам: ул. Качевская д. 34 корп. 5, д. 36 корп. 1, д. 34 корп. 4 стр. 1.

С 09.00 до 17.00 воды не будет по следующим адресам: ул. 2-й Дягилевский проезд, 3-й Дягилевский проезд.

С 09.00 до 16.00 по следующим адресам: ул. Бирюзова, д. 13а (школа №56), д. 15 корп. 2, ул. Интернациональная, д. 10, д. 11, д. 11д (д/сад №124), д. 12, ул. Станкозаводская, д. 28 корп. 1.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Предпринимателям Рязани рекомендовали два дня не торговать алкоголем

За неделю с улиц Рязани вывезли более 220 кубометров грунтовых наносов

Для решения своих проблем на железной дороге рязанцы использовали «Час пассажира»

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
12:32
В Рязанской области повышают зарплаты бюджетникам
12:16
В Рязанской области уничтожили очередное поле дикой конопли
12:10
Бюджет Рязанской области исполнен строго по закону
11:53
В Москве в Академии художеств открылась выставка рязанского живописца Виктора Минкина
11:35
Трехлетняя девочка погибла, упав с балкона рязанской высотки
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы