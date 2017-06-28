В Рязани развивается сектор микрофинансов

Об этом рассказал Олег Логунов, главный экономист управления контроля и надзора за МФО потребительскими кооперативами и ломбардами Главного Управления Банка России по ЦФО. Такие организации предоставляют небольшие суммы денег в долг не как кредиты с рассрочкой платежа, а как займы с преимущественно разовым погашением. Кроме того, этот сектор финансов делится на две группы: микрокредитные организации, которые обязаны обходиться только своими средствами, и микрофинансовые конторы, имеющие право привлекать инвестиции. В период с июля прошлого года по конец марта нынешнего портфель микрозаймов в регионе увеличился на 41,7 миллиона рублей, то есть более чем на 18 процентов. Клиентами микрокредитных организаций становятся только те, кому банки отказывают в традиционном кредите. Таким образом, бизнес микрофинансистов почти никогда не пересекается с деятельностью банкиров. При этом банки имеют право выступать в качестве учредителей подобных контор, но вот инвестировать в микрофинансы им запрещено. Центральный Банк как регулятор определяет предельные процентные ставки по микрозаймам, а также предельные суммы и сроки, на которые выдается такой займ. В результате даже при очень серьезных процентах, фактическое их начисление невелико, поскольку займ выдается только на месяц или немногим более того. А вот риски велики, отсюда и большие проценты для клиентов. Поэтому финансовый регулятор советует всем десять раз подумать, прежде чем брать в долг деньги по микрозайму до зарплаты или на срочную покупку.