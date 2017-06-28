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Главная страница / Рязанские новости / 28 июня 2017 года
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В рязанских поселках три дня будут отключать электроэнергию

18:45 / Актуально

Как сообщает сайт администрации областного центра, 28, 29 и 30 июня в Рязани по ряду адресов отключат электроэнергию.

Так, 28 июня с 9.00 до 13.00 света не будет в поселке Солотча по следующим адресам: ул. Мещерская, д. 1а, д. с 1 по 18.

В поселке Солотча с 9.30 до 14.00 по следующим адресам: ул. Ситниковская дома со 2 по 120 (четная сторона), д. 147.

29 июня с 10.00 до 16.00 в поселке Соколовка по следующим адресам: ул. 1-й Лесной проезд д. 11, д. с 13 по 16, д. 18, д. 20, д. 22,

ул. Добролюбова, д. 23, д. 25, дома с 29 по 43, дома с 40 по 58,

ул. Дорожная, д. 43, д. 45, д. 47, д. 53, д. 55,

ул. Лесная, д. 32а, дома с 32 по 48, дома с 43 по 61,

ул. Громовой, д. 32, д. 32а, д. 36,

ул. 6-й проезд Добролюбова дома с 4 по 24, д. 5, д. с 9 по 19;

30 июня с 9.00 до 13.00 в поселке Солотча по следующим адресам: ул. Новая дома с 1 по 19,

ул. Монастырская дома с 1 по 17,

ул. Больничная – филиал больницы №4,

ул. Железнодорожная дома с 2 по 8, ул. Почтовая дома с 8 по 15;

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 июня 2017 года
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