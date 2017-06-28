В Сапожковском районе Рязанской области медики проверили здоровье жителей села

Проект выездных скринингов в Сапожковском районе «Здоровье человека – здоровье региона» стартовал 26 июня. Его инициатором стали сотрудники Центральной районной больницы. Первым населенным пунктом, принявшим медицинскую бригаду, стали Морозовы Борки.

- Сегодня на территории поселения стартовал новый социальный проект, направленный на своевременное диагностирование сердечно-сосудистых заболеваний «Здоровое сердце», - обратился к собравшимся глава районной администрации Виктор Боярченков. - Администрация района поддержала его, ведь он помогает нам выполнить поручения главы региона Николая Любимова и организовать качественную, доступную медицинскую помощь для населения даже в отдаленных и малонаселенных пунктах.

- Работая участковым терапевтом, я часто общаюсь с жителями села и вижу, что пожилых среди них становится все больше, многим уже не под силу самостоятельно приехать в районную больницу, чтобы получить нужные обследования и консультации врача, - рассказала о сути проекта врач ЦРБ, депутат районного совета от «Единой России» Александра Сорокина. - Мои коллеги поддержали меня, когда я заговорила о необходимости новых форм работы, об организации выездных встреч с населением. С помощью заместителя главврача Светланы Пантелеевой мы выстроили такую работу, и я надеюсь, что она пойдет на пользу людям.

В рамках проекта медики будут выезжать в сельские поселения. Там они планируют проверить состояние сердечно-сосудистой системы жителей района, рассказать им об основных факторах риска, провоцирующих болезни сосудов и сердца (в первую очередь, это курение и лишний вес), и помочь изменить образ жизни так, чтобы максимально продлить активный период и сохранить сосуды и сердце здоровыми. Помимо этого, будет организовано маммологическое обследование женщин для профилактики заболеваний молочной железы.

Схожие проекты реализуются сегодня во многих районах Рязанской области. Как правило, их инициаторами выступают коллективы медицинских учреждений и предприятий, где люди хотят следить за своим здоровьем, но не всегда находят время, чтобы обратиться к врачу. Глава региона Николай Любимов высоко оценивает такие общественные инициативы, ведь они позволяют достичь основной цели, которую ставит перед собой руководство области: повышения уровня социального самочувствия жителей.

Инновацией проекта в Сапожковском районе стало участие в нем сотрудников симуляционного центра Рязанского государственного университета имени академика И.П.Павлова. Они предоставляют учебное оборудование для отработки практических навыков по оказанию первой доврачебной реанимационной помощи. Жители смогут научиться тому, как оказать помощь близким при первых симптомах инсульта или инфаркта.