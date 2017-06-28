Глава рязанского региона Николай Любимов разберется с проблемными объектами строительства

Подготовить и представить всю необходимую информацию по теме, в том числе по переселению граждан из аварийного жилья, главе региона должен министр строительного комплекса области Вячеслав Меньшов
27 июня глава региона Николай Любимов дал поручение министру строительного комплекса Рязанской области Вячеславу Меньшову к 9 часам утра 28 июня подготовить и представить справку по всем проблемным объектам строительства на территории региона, в том числе касающимся переселения граждан из аварийного жилья.