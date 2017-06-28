Рязанцев учат беречь деньги

В регионе реализуется масштабный проект повышения финансовой грамотности населения

О нем подробно рассказал и.о. управляющего Рязанским отделением Главного Управления Банка России по ЦФО Алексей Киреев. Благодаря инициативе руководства ЦБ, в российских школах в программу обучения добавляются полноценные уроки финансового просвещения. В Рязани пилотной школой, где впервые на регулярной основе начнут учить детей беречь и приумножать финансы, стал лицей № 52. Также специалисты банковского регулятора проводят семинары для людей пожилого возраста и маломобильных граждан. Задача программы – снизить активность недобросовестных игроков финансового рынка за счет привития населению базовых знаний.