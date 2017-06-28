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Главная страница / Рязанские новости / 28 июня 2017 года
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Рязанская и Калужская области создадут и будут продвигать туристический маршрут «Россия – родина космонавтики»

19:33 / Туризм
Соглашение о сотрудничестве в создании и продвижении этого туристического маршрута подписано между двумя регионами

Предметом соглашения является сотрудничество регионов по всестороннему и эффективному продвижению федерального туристического маршрута «Россия – Родина Космонавтики», который пройдет по ряду субъектов РФ, в том числе по территориям Рязанской и Калужской областей.

По словам главы региона Николая Любимова, очень важно, что область участвует в федеральном проекте «Россия – родина космонавтики», который объединил более десяти городов страны. «Для меня это имеет особое значение, – сказал Николай Любимов. – Рязанская часть маршрута будет включать музей К.Э. Циолковского в Спасском районе, музей-усадьбу И.П. Павлова, музей-выставку пчеловодства и еще ряд объектов. Рязанская область готова и в дальнейшем участвовать в перспективных проектах».

 Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 июня 2017 года
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