Во взрослую жизнь – с победами

В администрации города состоялся торжественный прием лучших выпускников школ 2017 года «Золотое наследие Рязани»

На прием были приглашены 34 выпускника, имеющие высокие достижения в интеллектуальной, спортивной, общественной сферах, 6 семей лучших выпуск­ников и 10 директоров школ – лидеров олимпиадного движения.

В 2016–2017 учебном году четверо выпускников школ города удостоены премии Президента РФ по поддержке талантливой молодежи, 25 – лауреаты премии губернатора области.

21 выпускник получил 100 баллов на Едином государственном экзамене по математике, литературе, русскому языку. Более 100 одиннадцатиклассников стали призерами спортивных состязаний и творческих конкурсов. Один рязанец стал призером заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников: отличные знания географии показал выпускник гимназии № 5 Кирилл Шаповалов. Благодаря победе на федеральном уровне олимпиады он был удостоен премии Президента РФ и получил возможность вне конкурса поступить в вуз его мечты, в МГИМО – на факультет «Международная экономика – экологические проблемы».

Кирилл с раннего детства стал увлекаться географией. В три года он научился читать, а в 4 года, когда родители подарили ему атлас, выучил все страны, их столицы, численность населения и государственный строй.

– Кирилл – самостоятельный мальчик: его учебу и выполнение им домашних заданий я контролировала только в начальных классах, – говорит мама Кирилла, Ольга Ярославовна Шаповалова. – Мой сын жаворонок, с 1 класса он встает в 6 утра, поэтому трудностей со сбором в школу у него никогда не было. А с 5 класса у него сформировалась привычка начинать день с просмотра новостей в Интернете. Когда Кириллу было 11 лет, мы ездили с ним на НТВ, участвовать в программе «Самый умный», где он занял 2-е место.

В аттестате Кирилла всего две «четверки» (по русскому языку и математике), остальные – «пятерки». Учеба была любимым занятием Кирилла до 9 класса. Выполнение уроков давалось ему с легкостью, потому что в каждом предмете он старался найти что-то интересное для себя. А в 10 и 11 классах он стал активно заниматься спортом, ходить в тренажерный зал. Кирилл всегда успевал помогать маме и выполнять хозяйственные дела. С 12 лет он самостоятельно ходит на рынок за продуктами, а еще он постоянный клиент цветочного магазина: и в будни, и в праздники Кирилл старается радовать свою маму и тетю букетами и подарками. Он очень добрый, воспитанный и умный. В этом, безусловно, заслуга его семьи.

Все родители одаренных школьников были торжественно награждены благодарственными письмами Рязанской городской Думы, директора школ – благодарностью главы администрации города, выпускники – памятными подарками администрации города.

С приветственными словами к награжденным обратились глава администрации города Олег Булеков и глава города, председатель городской Думы Владислав Фролов. Они поздравили выпускников с успешной сдачей экзаменов, пожелали им поступить в выбранные вузы и вернуться на работу в родную Рязань.