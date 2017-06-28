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Главная страница / Рязанские новости / 28 июня 2017 года
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Юмор, который объединяет

00:01 / Культура
В Рязани на одной сцене шутили полицейские, военные, курсанты, студенты и школьники
Юмор, который объединяет

В рязанском Дворце молодежи прошел Открытый Большой Летний Кубок КВН силовых структур и ведомств, посвященный памяти былинного богатыря Евпатия Коловрата. Этот турнир – инициатива Рязанского филиала Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя и управления МВД России по Рязанской области. И с каждым годом в нем принимает участие все больше любителей юмора.

В этот раз на рязанской сцене выступили 13 команд: «Сборная бывших КВНщиков» (г. Рязань), Сборная РязГМУ, «Я к 6-ти подойду» (РГУ имени С.А. Есенина), «Центральное происшествие» (школа №58 г. Рязани), «Ребро Адама» (РГАТУ имени П.А. Костычева), «Их разыскивает милиция» (Рязанский филиал Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, УМВД России по Рязанской области), «кАПУста» (Академия ФСИН России), «Сборная г. Егорьевска», «Друзья Друзей» (г. Рязань), «Успешные гуманитарии» (РГУ имени С.А. Есенина), «Чемпионы» (Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова), «Сборная подъезда» (г. Рязань, г. Ульяновск, Московская область), «Егор Егорыч» (г. Егорьевск).

Участников приветствовала заместитель председателя правительства Рязанской области Елена Буняшина. Она пожелала всем удачи и отметила, что на сцене сегодня собрались умные, целеустремленные и креативные люди, которые помогают процветать и развиваться Клубу веселых и находчивых.

Бессменный ведущий Кубка полковник внутренней службы Владимир Нечаев традиционно открыл праздник юмора стихами Сергея Есенина, и зал поддержал его бурными аплодисментами. Далее на сцене началась «битва» шутками и смешными миниатюрами, которые лучше один раз увидеть, чем сто раз про них услышать… Тем более при таком большом количестве команд-участников. КВНщики шутили на актуальные для Рязани и России темы в двух конкурсах: «Фоторазминка» и «Фристайл». Юморили о далеко не летней погоде, о российских дорогах, о футболе, о школьном выпускном, о ЕГЭ, о тесноте в «маршрутках», о вечном противостоянии худых и полных девушек, о современных модных словечках, пели реп и хип-хоп… Кроме того, некоторые команды шутили и на профессиональные темы: полицейские рассказали, как проходят будни курсантов, гуманитарии порадовали шутками филологов, студенты-медики показали случай из жизни бюджетной поликлиники, девушки напомнили о своем, о женском, подростки – о своем, о школьном.

Кстати, приятно удивили уровнем юмора именно две сборные школьников – «Егор Егорыч» (г. Егорьевск) и «Центральное происшествие» (школа №58 г. Рязани). Как они сами называли себя – «детские команды со взрослым юмором». Вопреки небольшому жизненному опыту, ребята отлично отыгрывали сценки и не боялись браться за серьезные темы. Было видно, что зритель оценил старания юных КВНщиков по достоинству!

Вообще в Кубке было много оригинальных и неожиданных выступлений. Чего только стоит команда Академии права и управления ФСИН «кАПУста», в которой главную роль сыграл «командный голос за кадром». В этом было что-то одновременно мистическое и забавное.

«Чемпионы» из Твери просто «разорвали» зал номером про танец «спортивное контемпорари». «Сборная подъезда» сразу всех успокоила, отметив, что в игре все равно победит «наша команда», потому что сборная Португалии на сцену не выйдет. Полицейские из «Их разыскивает милиция» разогрели зал с помощью фена и батареи. Команда «Я к 6-ти подойду» удивила миниатюрами «Титаник» на Кавказе» и «Комментаторы на выпуск­ном вечере».

Два с половиной часа концерта пролетели незаметно. Жюри трудно было выбрать лучших в этом веселом поединке. В итоге третье место присудили «Сборной бывших КВНщиков», второе место – у команды «Ребро Адама» (РГАТУ имени П.А. Костычева). Впереди – сборная г. Егорьевска (Московская область). Гран-при получила команда КВН «Чемпионы». Лучшим актером признан Станислав Станиславец («Чемпионы»), лучшей актрисой – Анастасия Горбачева «Ребро Адама» (РГАТУ имени П.А. Костычева).

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 117 (5404) от 28 июня 2017 года
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