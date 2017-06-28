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Главная страница / Рязанские новости / 28 июня 2017 года
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Инженер-физик пишет маслом

00:01 / Культура
Художник-самоучка Валентин Шунков представил новые работы в галерее «Люди»
Автор фото: Анна Добролежа | Инженер-физик пишет маслом
Фото автора.

Днем Валентин Шунков продвигает российскую микроэлектронику (он младший сотрудник научно-исследовательского института системных исследований РАН), а по вечерам пишет картины. Думать о названии работ ему порой некогда, поэтому очередную выставку, которая проходит в галерее «Люди», как и свои полотна, он решил оставить «безымянной». В экспозицию «Без названия» вошло 34 картины. Это лишь малая часть работ Шункова, выполненных за 2015–2017 гг.: художник обладает высокой работоспособностью: за три дня он создает две картины.

Валентин – художник-самоучка. Он вырос в семье инженеров, но в доме Шунковых всегда были альбомы с живописью, репродукции картин, которые с удовольствием изучал маленький Валя.

– Как-то раз рассматривал картину одного из импрессионистов, мне стало интересно: как из непонятных пятнышек и мазков получается красивый узнаваемый пейзаж? Я решил применить дедукцию и выявить, какими цветами и в какой последовательности нужно накладывать мазки, чтобы получить изображение. Так еще в школьные годы я стал рисовать: начал с акварели, потом использовал пастель, гуашь, темперу – перепробовал все, пока не познакомился с маслом. Я понял, что это мой материал, и с тех пор использую только его в творчестве, – говорит Валентин.

Выбирая университет для обучения, Валентин решил, что, если захочет, всегда сможет стать художником, а вот профессию, которая сможет прокормить, нужно получить обязательно. И он поступил в НИЯУ МИФИ на кафедру микро- и наноэлектроники. Его решение оказалось правильным: работа в Российской академии наук стала его любимым делом, и увлечение живописью никуда не ушло. Валентин овладевал художественным мастерством самостоятельно, изучая по книгам, в основном по истории искусств.

– Начал я с импрессионизма, затем занялся постэкспрессионизмом, экспрессионизмом, советским искусством. Ближе всего мне оказался стиль американского послевоенного искусства, которое перешло от абстрактного экспрессионизма к фигуративной живописи, – говорит художник.

Активно писать картины Валентин стал в 2011 году, после окончания университета. В начале творческого пути сюжетом картин Шункова были в основном городские пейзажи. Он много гулял по улицам, делал огромное количество снимков. Придя домой, просматривал штук сто фотографий, после чего совокупность настроений, деталей, кусочков фотографий складывалась в единый образ. Из-за высокой продуктивности у Валентина наступил кризис тем. Он стал включать в картины все, что попадалось под руку, а однажды перешел на изображение стульев.

– Я выбрал стул как бытовой предмет, который никому не интересен, рассмотрел его с архитектурной точки зрения и стал включать его в бытовые сюжеты, порой совершенно абсурдные, – рассказывает Валентин.

Стулья очень понравились почитателям таланта художника и стали его визитной карточкой. Затем он переключился на экспрессионизм. В картинах появились черные, синие тени, олицетворяющие душевные переживания, философские размышления художника. Но от нереальных персонажей Шунков решил специально перейти к более приземленным фигуративным сюжетам, которые стал черпать из повседневной жизни.

– Картина, где мужчина стоит в пустом зале перед большим окном и греется под солнечными лучами, – это выражение моих первых весенних ощущений. А полотно «Вредина», с синей тенью и красным высунутым языком, – это воспоминание о путешествии с друзьями. Мы долго ехали по трассе, в компании были дети, наша машина остановилась на заправке. Уставшие и подавленные мы вышли на разгоряченный воздух. И тут ребенок начал корчить всем нам гримасы, показывать язык, смешить нас. Это дурачество чудодейственно подействовало на нас, мы разрядились и почувствовали долгожданное облегчение. Картина «Вредина» – это ода дет­ской непосредственности, которая облегчает нам жизнь, – говорит Валентин.

Но большинство событий и переживаний, отраженных в картинах, Валентин не помнит: творчество для него своего рода сублимация. Во время работы с изображением он выплескивает свои эмоции, навсегда запирая свои переживания в картине.

Познакомиться с выставкой «Без названия» можно до 13 июля в галерее современного искусства «Люди» по адресу: Первомайский пр., 56.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 117 (5404) от 28 июня 2017 года
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