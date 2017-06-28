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Главная страница / Рязанские новости / 28 июня 2017 года
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Новая жизнь парков

00:01 / Общество
Студенты предложили варианты благоустройства городских парков и скверов
Автор фото: Александр Королев | Новая жизнь парков
Фото: Александр Королев.

На базе Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета был дан старт проекту «Парки – хранители традиций и истории». Он призван сохранить исторический облик старых улочек Рязани и в то же время наполнить современным содержанием многочисленные места для отдыха горожан.

Студенты вуза неравнодушны к судьбе родного края и предложили свои варианты создания комфортной городской среды. Ребята разработали эскизные предложения по комплексному архитектурно-художественному решению и благоустройству парков, скверов и пешеходных зон, находящихся на пересечении основных туристских маршрутов Рязани. Свои проекты, которые в дальнейшем могут стать основой для защиты дипломов, студенты представили на суд однокурсников и экспертов, в числе которых был глава региона Николай Любимов.

Дарья Ромашенко предложила вариант благоустройства причальной зоны Лесопарка, которая пока находится, к сожалению, в плачевном состоянии.

– Эта территория может стать излюбленным местом отдыха не только горожан, но и туристов. Мы предлагаем создать здесь спортивные и детские площадки, велосипедную дорожку, сделать загон для лошадей, чтобы устраивать конные прогулки, город мастеров и сувенирные лавки. В зимнее время в парке можно сделать площадку для ледяных скульптур, оборудовать каток с прокатом спортивного инвентаря, лыжную и санную трассы, – говорит Дарья Ромашенко.

Проект по благоустройству парка Дворца детского творчества, где часто проводятся городские мероприятия, представила Елизавета Чистова. Сегодня в различных кружках в ДДТ занимается более 5900 юных рязанцев. Парк предлагается разделить на две зоны – парадную и западную, отремонтировать и запустить фонтан, отреставрировать памятник А.С. Пушкину, восстановить аллею пионеров и украсить ее тематическими скульптурами и арт-объектами.

– Мы предлагаем благоустроить детский городок, создать зону для отдыха и занятий спортом, теннисную и игровую площадки, разбить английский газон, где могут отдохнуть мамы с детьми, – добавляет Елизавета Чистова.

Ольга Кустова рассказала о своем видении сквера имени В.Ф. Уткина, где сейчас установлен бюст этого прославленного академика и скульптурный портрет дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР Владимира Аксенова. Девушка предлагает установить еще и памятник Н.Ф. Федорову и благоустроить парк в космической тематике.

– Можно сделать три зоны: детскую, прогулочно-парковую и аллею памятников. Украшением парка станут скамья с фигурами Белки и Стрелки – первых собак, побывавших в космосе, дорожка Млечного Пути с композицией в виде Солнечной системы и планетами-скамейками, – говорит Ольга Кустова.

Идею преподавателей и студентов вуза представила Екатерина Иванова. К 200-летию со дня рождения поэта Якова Полонского политехнический университет выступил с инициативой создания сквера его имени. Он будет располагаться во дворе учебного заведения. Здесь студенты предлагают посадить зеленые насаждения, установить памятник Полонскому, фонтан с горизонтальной струей, скамейки и арт-объект «Гранит науки».

Глава региона Николай Любимов дал высокую оценку представленным проектам благоустройства городской среды.

– Все работы интересные, они выполнены профессионально и, главное, с душой. Это сразу чувствуется. Виден творческий подход к благоустройству парков и скверов. Мне понравилось, что студенты сочетают в своих проектах русские традиции и хай-тек с использованием современных креативных «фишек». Думаю, что совместными усилиями мы должны сделать Рязань комфортной для жизни и привлекательной для туристов, – говорит Николай Любимов.

Точки зрения

Виталий Попов,
министр культуры и туризма Рязанской области:

– Проект благоустройства причальной зоны Лесопарка очень актуальный. Ока в нашей области протекает на протяжении почти 490 километров, и мы смело можем назвать ее рекой-историей. Туристы часто прибывают в Рязань на теплоходах. Но пока, к сожалению, у нас нет хорошей причальной зоны и набережной. Отрадно, что проект предусматривает сувенирные лавочки с продажей изделий народных промыслов, парковки для туристических автобусов, зоны отдыха и питания. Выглядит современно, эстетично и красиво.

Игорь Мурог,
директор Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета, доктор технических наук, профессор, депутат Рязанской областной Думы:

– Инициатива наших студентов по созданию комфортной городской среды возникла не случайно. Большую роль сыграло историко-патриотическое наследие и преемственность поколений. Здание, в котором располагается наш вуз, имеет богатейшую историю и традиции. Здесь в XIX веке располагалась мужская гимназия, где учились Яков Полонский, Александр Ершов, Николай Кравков и другие известные рязанцы. Инициатива любого человека может многое изменить в обществе. Наши студенты это понимают. И я думаю, что результат их работы в ближайшем будущем будет формировать облик Рязани.

Юрий Меликов,
директор Рязанского городского Дворца детского творчества:

– Близлежащие учебные заведения проводят на территории парка Дворца детского творчества занятия по физкультуре, тренировки, пленэры, летние лагеря. Здесь проходят многие городские праздники. Мне понравилось, что в студенческом проекте есть симбиоз досуговой части и практического наполнения. Конечно, хотелось бы дождаться воплощения идеи в жизнь и увидеть парк в современном виде. Это позволило бы нам гораздо шире реализовывать образовательные задачи.

Нина Лисицына,
директор музея К.Э. Циолковского:

– Ни для кого не секрет, что городские жители оторваны от природы, поэтому парки и скверы играют большую роль в жизни общества, выполняют не только эстетическую, но и экологическую функцию. Зеленые насаждения в городе улучшают микроклимат, создают хорошие условия для отдыха на открытом воздухе. Поэтому хотелось бы, чтобы студенческие проекты были реализованы в ближайшем будущем.

Николай Любимов,
глава рязанского региона:

– Очень важно, что люди, которые не находятся на службе в государственных или муниципальных учреждениях, проявляют свою инициативу. Общественные городские пространства должны быть максимально комфортными для жителей и туристов. Этого нам пока не хватает. Все студенческие идеи должны пройти общественное обсуждение, в ходе которого обязательно поступят предложения и корректировки, и еще больше людей подключится к обустройству наших парков и скверов. Реализация проектов потребует определенных финансовых затрат. Здесь необходимо будет привлекать спонсорские средства и оказывать поддержку из бюджетов всех уровней. Это не такие серьезные затраты по сравнению с тем положительным эффектом для людей, который будет иметь реализация этих проектов.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 117 (5404) от 28 июня 2017 года
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