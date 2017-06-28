15:01 МСК
Среда
28 / 06 / 2017
Выпуск № 117 (5404)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 28 июня 2017 года
100

Без очередей

00:01 / Общество
Благодаря Майским указам Президента России Владимира Путина для рязанских ребятишек открыто десять тысяч дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях
Без очередей

По результатам исследования компании «Медиалогия », Рязанская область вошла в список трех лучших регионов России по реализации Майских указов Президента РФ В.В. Путина в сфере государственного управления.

При составлении рейтинга учитывался, в частности, такой показатель, как доступность дошкольного образования. Рязанская область стала одним из регионов –лидеров по обеспеченности местами в детсадах. Соответствующая целевая программа реализовывалась и в областном центре, и в муниципалитетах, так как проблема была общей: очереди в детсады «растягивались» на годы.

К настоящему времени в области создано десять тысяч дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях. За счет реконструкции, капитального ремонта введено в эксплуатацию 49 детских садов, отвечающих современным требованиям, открыто 169 дополнительных групп, действующих в детских садах и школах. В итоге в области на сегодня полностью решена проблема обеспечения местами в дошкольных образовательных учреждениях детей от трех до семи лет.

В перспективе планируется увеличить количество мест в детсадах для детей раннего возраста. В этом году откроется новый детский сад на 220 мест в микрорайоне Семчино города Рязани и еще девять групп в действующих дошкольных образовательных учреждениях.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 117 (5404) от 28 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Новая жизнь парков

Во взрослую жизнь – с победами

Рязанцы стали чаще страховать жизнь

Новая жизнь парков
Студенты предложили варианты благоустройства городских парков и скверов
Вероника Шелякина
Есть такой праздник
Ирина Сизова
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Новые школы и инвестпроекты
Председатель Правительства России Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с врио губернатора Рязанской области Николаем Любимовым
Спорт
Бодрость духа, грация и пластика
Более 1000 молодых рязанцев начали праздничное утро с массовой зарядки
Анна Добролежа
Вести районов
Вести районов
Из официальных источников
Содержательный туризм
Между Рязанской и Калужской областями подписано соглашение о развитии туристического маршрута, посвященного родоначальнику космонавтики К.Э. Циолковскому
По материалам официального сайта Правительства области
Из официальных источников
Срочная работа
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Перспективы развития
Обсудили на очередном заседании Клуба политологов
Ирина Сизова
Выборы
Для честного голосования
Регион в сентябре будет выбирать губернатора
Михаил Скрипников
Акция
Час пассажира
На вокзале станции «Рязань-2» прошла социально значимая акция
Вячеслав Астафьев
Общество
В будущее – с улыбками
Активную молодежь поздравили артисты Высшей лиги КВН
Татьяна Клемешева
Общество
Во взрослую жизнь – с победами
В администрации города состоялся торжественный прием лучших выпускников школ 2017 года «Золотое наследие Рязани»
Анна Добролежа
Культура
Юмор, который объединяет
В Рязани на одной сцене шутили полицейские, военные, курсанты, студенты и школьники
Елена Серебрякова
Культура
Инженер-физик пишет маслом
Художник-самоучка Валентин Шунков представил новые работы в галерее «Люди»
Анна Добролежа
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы