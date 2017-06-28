Без очередей

Благодаря Майским указам Президента России Владимира Путина для рязанских ребятишек открыто десять тысяч дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях

По результатам исследования компании «Медиалогия », Рязанская область вошла в список трех лучших регионов России по реализации Майских указов Президента РФ В.В. Путина в сфере государственного управления.

При составлении рейтинга учитывался, в частности, такой показатель, как доступность дошкольного образования. Рязанская область стала одним из регионов –лидеров по обеспеченности местами в детсадах. Соответствующая целевая программа реализовывалась и в областном центре, и в муниципалитетах, так как проблема была общей: очереди в детсады «растягивались» на годы.

К настоящему времени в области создано десять тысяч дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях. За счет реконструкции, капитального ремонта введено в эксплуатацию 49 детских садов, отвечающих современным требованиям, открыто 169 дополнительных групп, действующих в детских садах и школах. В итоге в области на сегодня полностью решена проблема обеспечения местами в дошкольных образовательных учреждениях детей от трех до семи лет.

В перспективе планируется увеличить количество мест в детсадах для детей раннего возраста. В этом году откроется новый детский сад на 220 мест в микрорайоне Семчино города Рязани и еще девять групп в действующих дошкольных образовательных учреждениях.