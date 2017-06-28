Есть такой праздник

Вот и отшумели, отгремели, отсверкали салютами выпускные вечера в школах. Вздохнули с облегчением учителя, порадовались за детей родители. Да и сами дети, у которых позади ЕГЭ, впереди поступление в вузы и колледжи, позволили себе расслабиться перед новым этапом этого летнего марафона.

Сама, пройдя несколько лет назад через все этапы подготовки выпускного бала в качестве родителя, знаю, что подготовка к нему начинается в одиннадцатом классе едва ли не с сентября. Проведение выпускных вечеров сегодня – это хорошо поставленный бизнес. Памятные школьные альбомы, видеосъемка, подготовка сценария, постановка танцев, украшение зала, прически, наряды, костюмы, памятные сувениры, аренда зала для вручения аттестатов, наконец, банкет в ресторане и даже встреча рассвета на теплоходе, автобусе и даже в троллейбусе… Все это – непременные составляющие выпускного, на все есть свой ценник, всем занимаются специально обученные люди.

Подготовку выпускного сейчас берут на себя не учителя, а родители. Они собирают деньги, арендуют залы, нанимают специалистов по досугу, катера, теплоходы и яхты. Они возлагают на себя полную ответственность за проведение вечера. В ходе этого растянутого во времени, страстно обсуждаемого и тщательно продуманного процесса организации выпускного вечера складывается порой крамольное мнение, что родители делают это все не для детей, а для себя любимых. И на это никаких денег не жалко. Не открою большого секрета, что объем средств, потраченных на выпускной, укладывается в пятизначную сумму. И первая цифра в этой пятизначной сумме часто не единица. Сумма эта год от года растет – инфляция на дворе. И не каждой семье такие траты под силу. Что греха таить, и кредиты берут для того, чтобы дитя достойно простилось со школой. И опять-таки не секрет: выпускные вечера превращаются в своего рода ярмарку тщеславия – у кого круче.

Во всех без исключения мировых культурах вступление во взрослую жизнь отмечается праздником. Никуда от этого не уйти. Как никуда не уйти и от нашей национальной привычки демонстрировать достаток, свои возрастающие материальные возможности. Но стоит ли на выпускных вечерах вот так безудержно их демонстрировать?

Едва ли не 50 лет назад в Ленинграде придумали праздник для выпускников «Алые паруса». Он начинался достаточно скромно – только для выпускников города корабль под алыми парусами, входивший в устье Невы, символизировал мечту, светлое будущее, открывающиеся перспективы. К празднику привыкли, он стал в городе любимым. В течение нескольких, особенно трудных для страны, лет его даже не проводили. Теперь это – грандиозное действо, привлекающее выпускников школ всей страны и многочисленных гостей города. Праздник «Алые паруса» признан в прошлом году лучшим фестивалем Европы. Это, конечно, очень большие деньги, но в этом году участниками фестиваля стали два миллиона человек, из которых только 40 тысяч – выпускники. Это большой туристический бизнес, и большой праздник для молодежи.

В Москве тоже стали проводить выпускные вечера как общегородской праздник выпускников в парке Горького. В стране на самом высоком государственном уровне предлагается в следующем году в каждом городе организовать общий праздник для выпускников школ. В том месте, которое считается в городе главным и достойным такого события. С участием руководителей городов и регионов. С концертом, весельем, салютом – у кого на что фантазии хватит. И средств. Чтобы дети увидели, как они нужны стране, родной земле, своему городу. Не случайно в этом году Президент РФ Владимир Путин в день проведения выпускных вечеров обратился к выпускникам с поздравлением, пожеланием успехов. День выпускных вечеров должен и может стать общенародным праздником.

Впервые это должно произойти в следующем, 2018 году. И как-то не возникает сомнения, что так и будет. Праздники мы организовывать умеем. Вот только бы не забыть спросить у будущих выпускников: а каким они хотят видеть свой выпускной? В каком празднике им захочется участвовать?