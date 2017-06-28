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Выпуск № 117 (5404)
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Главная страница / Рязанские новости / 28 июня 2017 года
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Содержательный туризм

00:01 / Из официальных источников
Между Рязанской и Калужской областями подписано соглашение о развитии туристического маршрута, посвященного родоначальнику космонавтики К.Э. Циолковскому

Предметом соглашения является сотрудничество регионов по всестороннему и эффективному продвижению федерального туристического маршрута «Россия – Родина космонавтики», который пройдет по ряду  субъектов РФ, в том числе по территориям Рязанской и Калужской областей. По словам главы региона Николая Любимова, очень важно, что область участвует в федеральном проекте, который объединил более десяти городов страны.

– Для меня это имеет особое значение, – сказал Николай Любимов. – Рязанская часть маршрута будет включать музей  К.Э. Циолковского в Спасском районе, музей-усадьбу И.П. Павлова, музей-выставку пчеловодства и еще ряд объектов. Рязанская область готова и в дальнейшем участвовать в перспективных проектах.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 117 (5404) от 28 июня 2017 года
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По материалам официального сайта Правительства области
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