Содержательный туризм

Между Рязанской и Калужской областями подписано соглашение о развитии туристического маршрута, посвященного родоначальнику космонавтики К.Э. Циолковскому

Предметом соглашения является сотрудничество регионов по всестороннему и эффективному продвижению федерального туристического маршрута «Россия – Родина космонавтики», который пройдет по ряду субъектов РФ, в том числе по территориям Рязанской и Калужской областей. По словам главы региона Николая Любимова, очень важно, что область участвует в федеральном проекте, который объединил более десяти городов страны.

– Для меня это имеет особое значение, – сказал Николай Любимов. – Рязанская часть маршрута будет включать музей К.Э. Циолковского в Спасском районе, музей-усадьбу И.П. Павлова, музей-выставку пчеловодства и еще ряд объектов. Рязанская область готова и в дальнейшем участвовать в перспективных проектах.