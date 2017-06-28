Перспективы развития

Обсудили на очередном заседании Клуба политологов

Оно состоялось в Доме общественных организаций с участием руководителя Комитета по бюджету и налогам Государственной Думы А. Макарова, вице-губернатора области С. Филимонова, министра по делам территориальных образований и общественных объединений региона А. Астафьева.

Участники клуба – политологи, журналисты, преподаватели рязанских вузов задали вопросы Андрею Макарову по поводу перспектив экономического развития страны и региона. Бюджет страны получает дополнительные доходы в этом году, связанные с начавшимся экономическим ростом. Понятно, что часть дополнительных бюджетных средств будет направлена в регионы для решения социально-экономических проблем, среди которых приоритетные – развитие инфраструктуры, агропромышленного комплекса, реализация социально значимых проектов. Но депутат Госдумы вновь напомнил о том, что по целому ряду федеральных программ средства, направленные в регионы в прошлом году, оказались неиспользованными. Не построены новые школы, больницы, дороги. К Рязанской области нет такого рода претензий.

Сегодня особенно важно разработать программу развития региона. Ведь бюджетные средства будут направляться на проектной основе прежде всего в те регионы, которые демонстрируют экономический рост. В Рязанской области сейчас разрабатывается и обсуждается такая стратегия социально-экономического развития региона, которая сможет обеспечить интенсивный рост экономики.

Андрею Макарову был задан вопрос о последствиях новых экономических санкций, которые приняты в США против России. Политик ответил неожиданно: эти санкции сегодня направлены не столько против России, сколько против Европы. В мире идет глобальная борьба за рынки сбыта углеводородов. Европу хотят заставить покупать дорогой заокеанский газ, отказавшись от дешевого российского. А это колоссальный удар по европейским производителям. США наращивает и производство нефти, отсюда – волатильность цены на нефть, более того, неизбежное снижение цен. Нам надо быть готовыми к тому, что нефть будет стоить 30–35 долларов. И российская экономика к этому готовится. Свидетельство тому – рост инвестиций, заявивший о себе в этом году.