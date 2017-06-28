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Главная страница / Рязанские новости / 28 июня 2017 года
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Для честного голосования

00:01 / Выборы
Регион в сентябре будет выбирать губернатора

Избирательная комиссия Рязанской области работает очень интенсивно. Заседания, совещания, семинары проходят чуть ли не каждый день. Подготовка к проведению в сентябре губернаторских выборов идет всесторонняя.

Новый механизм – в действии

Уже в сентябре этого года рязанцы смогут проголосовать за кандидата на пост губернатора области по месту своего фактического пребывания, а не по месту регистрации. Облизбирком и «МФЦ Рязанской области» подписали соглашение о сотрудничестве. Как подчеркнул председатель региональной избирательной комиссии Владимир Грачев, жители области смогут подать заявление о своем желании проголосовать по месту нахождения, а не по месту регистрации – причем не только с помощью сайта госуслуг, но и через ближайший многофункциональный центр – с 26 июля по 4 сентября включительно. Впрочем, такое же заявление они имеют право принести лично в избирательные комиссии. Как отметила исполняющая обязанности директора «МФЦ Рязанской области» Лия Лукьянова, принятие такого заявления будет рассматриваться как новая услуга многофункциональных центров.

Без знаний – никуда

Недавно в облизбиркоме провели семинар-совещание для территориальных комиссий, представители которых получили подробную информацию об особенностях предстоящих выборов. О том, что будет действовать мораторий на удаление с участков гражданских наблюдателей и журналистов. Итоговые протоколы необходимо будет приводить в формат, соответствующий современным цифровым технологиям, с использованием таких новшеств, как QR-код. На ряд участков вернутся автоматические комплексы обработки избирательных бюллетеней. Параллельно с губернаторскими пройдут 130 муниципальных выборов. Семинар для представителей территориальных избирательных комиссий содержал серьезную образовательную часть. В ходе выступлений специалистов ликвидировались пробелы в знаниях по поводу последних изменений выборного законодательства и новейших, внедряемых Центральной избирательной комиссией РФ, технологий, которые позволяют добиться не только оперативности подсчета голосов, но и максимальной информационной прозрачности процесса. Все это необходимо отладить в преддверии главных выборов – президентских, которые должны пройти в следующем году.

Плюс бюджетные деньги

На очередном заседании Избирательной комиссии Рязанской области обсуждались вопросы распределения средств регионального бюджета, выделенных на подготовку и проведение губернаторских выборов. Смету расходов комиссия утвердила еще в начале июня: средства в размере чуть более 11 млн. руб. предназначены для направления на необходимые для организации выборов нужды – оплату труда сотрудников комиссий, изготовление полиграфической продукции, приобретение 32 кабин для голосования инвалидов, другие нужды. Территориальные избирательные комиссии начнут работать с июля. Их облизбирком и обеспечил в первую очередь денежными средствами.

Кроме того, на заседании были рассмотрены оргвопросы: досрочно освобождены члены территориальных избирательных комиссий Клепиковского района и Московского района г. Рязани, а также предложены кандидатуры для назначения членами избиркома областного центра.

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Рязанский избирком определился с количеством защитных знаков для бюллетеней

На заседании Рязанская региональная избирательная комиссия, рассмотрев повестку дня, разрешила открыть специальный счет кандидату на должность губернатора региона Святославу Голубятникову и зарегистрировала уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам. Счета открыты и для территориальных избирательных комиссий в тех районах, где осенью, кроме губернаторских, пройдут выборы местной муниципальной исполнительной и законодательной власти.

Главным нововведением предстоящих выборов станут специальные защитные марки. Их полагается наклеивать на документы тех избирателей, которые не позднее чем за пять дней до голосования подадут заявление о предоставлении им права голосовать не по месту прописки, а по месту фактического нахождения в день выборов. Это альтернатива отмененным открепительным удостоверениям. Специальные номерные марки, по замыслу ЦИК, должны исключить злоупотребления при голосовании. Но проголосовать можно будет не везде, а только на 320 заранее определенных избирательных участках на территории области. В регион заказано 15 тысяч таких марок (с учетом возможности второго тура). Марки имеют множество степеней защиты и собственный индивидуальный номер, продублированный с двух сторон. После того как избиратель придет с документами и маркой на «чужой» избирательный участок, половину марки аккуратно оторвут и вклеят в список избирателей участка напротив внесенных данных. Марки являются документом строгой отчетности, и потому все неиспользованные полагается сдать под расписку.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 117 (5404) от 28 июня 2017 года
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