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Главная страница / Рязанские новости / 28 июня 2017 года
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Час пассажира

00:01 / Акция
На вокзале станции «Рязань-2» прошла социально значимая акция
Автор фото: Александр Королев | Час пассажира
Фото: Александр Королев.

Акция «Час пассажира» проводится по инициативе РЖД во всех городах страны, через которые проходят стальные магистрали. Для руководства дороги – это возможность проинформировать граждан о порядке и правилах своей работы, перспективах развития отрасли, а люди могут напрямую обратиться со своими вопросами к железнодорожному начальству и представителям линейных подразделений полиции.

В Рязани акция проводится один раз в квартал, как правило, на железнодорожных вокзалах города. В этот раз местом проведения акции стал вокзал станции «Рязань-2». На вопросы пассажиров отвечали начальник вокзала Альфия Тимиркаева, начальник Рязанского ЛО МВД России на транспорте, подполковник полиции Роман Борычев, помощник Рязанского транспортного прокурора Анна Лахтикова и член общественного совета при Рязанском ЛО МВД на транспорте Анатолий Орлов.

Первые участники акции не заставили себя ждать. Владимир Тимофеев едет транзитом через Рязань из Нижнего Новгорода в Самару.

– На нижние полки пока билетов нет, и я бы хотел переждать какое-то время на вокзале, пока они появятся, – говорит Владимир Тимофеев. – В зале ожидания долгое время сидеть тяжело, а вот комнаты отдыха здесь нет. В гостинице не хотелось бы, дороговато, а вот на вокзалах комнаты отдыха обычно в два-три раза дешевле. Я был также проездом в Поворино Воронежской области. Там можно на 12 часов арендовать двухместный номер при вокзале за 350 рублей.

Пассажиру пояснили, что пока на вокзале станции «Рязань-2» такой комнаты нет, но идея замечательная и в перспективе вполне возможно организовать подобное место отдыха. Мария Петровна Усольцева спросила участвующих в акции полицейских – почему сегодня такое внимание правоохранителей к въезжающим на площадку водителям автомашин. Оказалось, что рязанские школьники отправляются на отдых в Анапу и необходимо обеспечить их безопасность во время ожидания поезда.

По мнению полицейских, акция «Час пассажира» позволяет выяснить мнение граждан о состоянии правопорядка в поездах, на вокзалах и перронах, оценить работу полиции по пресечению и раскрытию преступлений и правонарушений на железной дороге.

– Поступают сообщения от граждан по поводу несанкционированной торговли в электропоездах, курения, распития спиртных напитков, – говорит начальник Рязанского ЛО МВД России на транспорте, подполковник полиции Роман Борычев. – Все эти действия вызывают дискомфорт у пассажиров, и мы незамедлительно реагируем на подобные проявления. Случаев нарушения общественного порядка нами за последнее время не зафиксировано. Выявлено 6 фактов торговли пивом с рук. В общем же количество административных правонарушений уменьшается. За пять месяцев текущего года снижение произошло на 15 процентов.

Если полиция на транспорте обеспечивает правопорядок, то Рязанская транспортная прокуратура отслеживает соблюдение законодательства во всех сферах жизнедеятельности РЖД.

– Пассажиры информировали нас о том, что на станции Зеленево в ненадлежащем состоянии платформа, – говорит помощник Рязанского транспортного прокурора Анна Лахтикова. – Мы приняли меры прокурорского реагирования, и суд обязал обслуживающую транспортную компанию привести платформу в соответствие с нормами. Теперь там положен новый асфальт.

Люди задавали вопросы, касающиеся удобств на вокзалах, железнодорожных станциях и в поездах. Пассажиры предлагали руководству вокзала разместить внутри современное табло, чтобы легко было разглядеть, а главное, понять, какой поезд в котором часу прибывает и отправляется. Две недели назад такое табло на вокзале «Рязань-2» было установлено. В скором времени будут обновлены сиденья для пассажиров в зале ожидания.

По мнению организаторов акции, проблемных вопросов на железной дороге со временем становится все меньше и связано это с тем, что возникшую у пассажиров проблему принимаются незамедлительно решать. Но социально значимая акция «Час пассажира» проходить будет и впредь, поскольку диалог пассажиров и руководства РЖД важен не только при решении проблем, но и при определении перспектив развития отрасли.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 117 (5404) от 28 июня 2017 года
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