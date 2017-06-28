В будущее – с улыбками

Активную молодежь поздравили артисты Высшей лиги КВН

Вчерашний праздник во Дворце молодежи был посвящен XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов, а также Году экологии в России. На него приехали гости со всех районов области – активисты, представители общественных объединений, спортсмены, молодые ученые, творческие работники. Подарком для них стали выступления команд КВН «Русская дорога» (г. Армавир) и «Плюшки имени Ярослава Гашека» (г. Тверь): артисты с добротой рассказывали о дружбе, приключениях и любви к родной земле. Культурную программу дополнили номера певцов и народного театра танца «Огни» из Шацка.

Важной частью праздника стало вручение региональных наград самым активным представителям молодежи региона. Поздравить талантливых юношей и девушек приехали заместитель председателя правительства области Елена Буняшина, глава администрации Рязани Олег Булеков, глава города, председатель Рязанской городской Думы Владислав Фролов и другие почетные гости. Все отмечали нацеленность рязанской молодежи на результат и успех, неугомонный характер и любовь к жизни. А председатель комитета Рязанской областной Думы по регламенту, мандатным вопросам и депутатской этике Игорь Мурог рассказал залу, что студентка возглавляемого им Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета Инна Васькова победила во всероссийском конкурсе архитектурных проектов. Девушка представила свое видение будущего аэродрома в Протасово.

«Пусть у вас все будет круто!» – пожелала зрителям министр молодежной политики, физкультуры и спорта региона Татьяна Пыжонкова. Она отметила, что в 2016 году Рязанская область заняла 10 место в России по эффективности органов исполнительной власти, реализующих государственную молодежную политику.