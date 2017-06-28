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Главная страница / Рязанские новости / 28 июня 2017 года
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Новые школы и инвестпроекты

00:01 / Общество
Председатель Правительства России Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с врио губернатора Рязанской области Николаем Любимовым
Новые школы и инвестпроекты

Во время встречи обсуждались вопросы реализации в регионе программы строительства новых школ, а также ряда инвестиционных проектов, в частности в сфере фармацевтической промышленности.

Говоря о возведении в регионе новых школ, Николай Любимов отметил, что в этом году в Рязанской области будут введены в строй два общеобразовательных учреждения. Одно из них – это крупная школа на 1152 места в микрорайоне Дашково-Песочня в городе Рязани. При этом глава региона отметил, что потребность в новых школах намного больше.

– Девять школ нам еще необходимо построить в целом по всей области. Мы рассчитываем закрыть полностью потребность в обеспечении ребят односменным режимом, – отметил Николай Любимов.

Во время встречи Николай Любимов сообщил Дмитрию Медведеву, что в Рязанской области в этом году вырос индекс промышленного производства за счет оборонной отрасли, медицинской и фармацевтической промышленности, мебельного производства. При этом ожидаются инвестиции в фармпромышленность – планируется строительство завода полного цикла по производству биофармацевтических препаратов в Скопинском районе. Кроме того, сразу восемь инвесторов, с которыми уже заключены соглашения, готовы прийти на производственную площадку поселка Лесной Шиловского района. В ближайшее время этот населенный пункт должен войти в программу развития российских моногородов.

– Нужно инвестировать и в современные производства, – сказал в беседе с Николаем Любимовым Дмитрий Медведев. – Вот вы упомянули фармацевтическую промышленность. Действительно, за последние годы она у нас росла по всей стране очень неплохими темпами, где-то порядка 25–27% прироста ежегодно. Это и высокотехнологичные рабочие места, и в значительной мере так называемая лекарственная независимость нашей страны, и, конечно, снижение цен на лекарства для самых разных категорий населения.

По материалам сайта Правительства РФ

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 117 (5404) от 28 июня 2017 года
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