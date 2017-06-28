Бодрость духа, грация и пластика

Более 1000 молодых рязанцев начали праздничное утро с массовой зарядки

Традиционно День молодежи в Рязани начался с «Большой зарядки» на площади Победы. В рамках проекта «Город для здоровья» молодежь на протяжении 30 минут выполняла несложные спортивные упражнения под руководством опытных фитнес-тренеров. В зарядке участвовала заместитель председателя правительства области Елена Буняшина. После физической нагрузки каждый рязанец мог угоститься стаканом свежего коровьего молока.

В первом ряду энергично и четко выполнял упражнения председатель совета ветеранов Железнодорожного района Герман Николаевич Грибакин. 1 июля ему исполнится 88 лет. С 4 лет он привык начинать утро с физической тренировки.

– В среднем моя зарядка длится 20-25 минут. Я всегда выполняю разные упражнения, но три элемента присутствуют в моей зарядке обязательно: приседания, упражнения на пресс и гибкость, – говорит Герман Николаевич.

На площадь Победы пришли и те, кто совсем недавно ввел зарядку в привычку. Уже в течение полутора месяцев по утрам физической тренировкой занимается учитель русского языка и литературы школы № 29 Ольга Тарасова.

– На утреннюю зарядку меня вдохновили просмотры видеороликов спортсменов в социальных сетях. Я подумала: «Они смогли, значит, и у меня получится начинать день с полезных упражнений». Сначала я боялась, что у меня не будет хватать времени, и я буду с трудом заставлять себя заниматься спортом утром, но оказалось, что на зарядку уходит всего несколько минут, ее можно делать, пока готовится завтрак. Благодаря утренней физической активности я стала быстрее и легче просыпаться, и в течение дня у меня теперь намного больше энергии, – говорит Ольга.

Проект «Город для здоровья» совпадает с основным вектором развития, о котором говорит глава региона Николай Любимов: сделать Рязанскую область территорией с высоким уровнем социального самочувствия граждан.

В рамках мероприятия был дан старт участию молодежи региона во Всероссийской молодежной форумной кампании – 2017. В торжественной обстановке состоялась отправка первой делегации на форум «Территория смыслов на Клязьме». 12 рязанцев прошли всероссийский отбор на смену «Молодежные студенческие клубы, студенческие активы и студенческие СМИ».

Помимо образовательной программы на форуме будет работать конвейер проектов. Каждый участник может представить свой социальный проект и получить на его развитие грант до 300 тысяч рублей. Пять рязанцев участников смены «Молодежные студенческие клубы, студенческие активы и студенческие СМИ» представят экспертам свои идеи. Выпускница факультета социологии и управления РГУ имени С.А. Есенина Анна Герасимова разработала образовательный проект по студенческому самоуправлению, который поможет студентам воспитать в себе лидерские качества и улучшить знания правовых основ. Студентка 4 курса отделения журналистики РГУ имени С.А. Есенина Татьяна Наумова выступит на форуме с идеей создания в Рязани общевузовской медиашколы. Проект студентки 4 курса Академии ФСИН России Кристины Радаевой рассчитан на три города: Рязань, Ульяновск и Москву. Вместе с единомышленниками Кристина хочет заняться организацией дней спорта, дней здоровья, утренних зарядок и спортивных состязаний для воспитанников детских домов и школ-интернатов.