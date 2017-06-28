15:00 МСК
Среда
28 / 06 / 2017
Выпуск № 117 (5404)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 28 июня 2017 года
77

Бодрость духа, грация и пластика

00:01 / Спорт
Более 1000 молодых рязанцев начали праздничное утро с массовой зарядки
Автор фото: Дмитрий Осинин | Бодрость духа, грация и пластика
Фото: Дмитрий Осинин.

Традиционно День молодежи в Рязани начался с «Большой зарядки» на площади Победы. В рамках проекта «Город для здоровья» молодежь на протяжении 30 минут выполняла несложные спортивные упражнения под руководством опытных фитнес-тренеров. В зарядке участвовала заместитель председателя правительства области Елена Буняшина. После физической нагрузки каждый рязанец мог угоститься стаканом свежего коровьего молока.

В первом ряду энергично и четко выполнял упражнения председатель совета ветеранов Железнодорожного района Герман Николаевич Грибакин. 1 июля ему исполнится 88 лет. С 4 лет он привык начинать утро с физической тренировки.

– В среднем моя зарядка длится 20-25 минут. Я всегда выполняю разные упражнения, но три элемента присутствуют в моей зарядке обязательно: приседания, упражнения на пресс и гибкость, – говорит Герман Николаевич.

На площадь Победы пришли и те, кто совсем недавно ввел зарядку в привычку. Уже в течение полутора месяцев по утрам физической тренировкой занимается учитель русского языка и литературы школы № 29 Ольга Тарасова.

– На утреннюю зарядку меня вдохновили просмотры видеороликов спортсменов в социальных сетях. Я подумала: «Они смогли, значит, и у меня получится начинать день с полезных упражнений». Сначала я боялась, что у меня не будет хватать времени, и я буду с трудом заставлять себя заниматься спортом утром, но оказалось, что на зарядку уходит всего несколько минут, ее можно делать, пока готовится завтрак. Благодаря утренней физической активности я стала быстрее и легче просыпаться, и в течение дня у меня теперь намного больше энергии, – говорит Ольга.

Проект «Город для здоровья» совпадает с основным вектором развития, о котором говорит глава региона Николай Любимов: сделать Рязанскую область территорией с высоким уровнем социального самочувствия граждан.

В рамках мероприятия был дан старт участию молодежи региона во Всероссийской молодежной форумной кампании – 2017. В торжественной обстановке состоялась отправка первой делегации на форум «Территория смыслов на Клязьме». 12 рязанцев прошли всероссийский отбор на смену «Молодежные студенческие клубы, студенческие активы и студенческие СМИ».

Помимо образовательной программы на форуме будет работать конвейер проектов. Каждый участник может представить свой социальный проект и получить на его развитие грант до 300 тысяч рублей. Пять рязанцев участников смены «Молодежные студенческие клубы, студенческие активы и студенческие СМИ» представят экспертам свои идеи. Выпускница факультета социологии и управления РГУ имени С.А. Есенина Анна Герасимова разработала образовательный проект по студенческому самоуправлению, который поможет студентам воспитать в себе лидерские качества и улучшить знания правовых основ. Студентка 4 курса отделения журналистики РГУ имени С.А. Есенина Татьяна Наумова выступит на форуме с идеей создания в Рязани общевузовской медиашколы. Проект студентки 4 курса Академии ФСИН России Кристины Радаевой рассчитан на три города: Рязань, Ульяновск и Москву. Вместе с единомышленниками Кристина хочет заняться организацией дней спорта, дней здоровья, утренних зарядок и спортивных состязаний для воспитанников детских домов и школ-интернатов.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 117 (5404) от 28 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В поселке Елатьма Рязанской области отметили «Олимпийский день»

ХК «Рязань» определился с планами на межсезонье

Сегодняшний матч «Рязань-ВДВ» – ЦСКА болельщики увидят и через прямую трансляцию

Новые школы и инвестпроекты
Председатель Правительства России Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с врио губернатора Рязанской области Николаем Любимовым
Вести районов
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Из официальных источников
Содержательный туризм
Между Рязанской и Калужской областями подписано соглашение о развитии туристического маршрута, посвященного родоначальнику космонавтики К.Э. Циолковскому
По материалам официального сайта Правительства области
Из официальных источников
Срочная работа
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Перспективы развития
Обсудили на очередном заседании Клуба политологов
Ирина Сизова
Выборы
Для честного голосования
Регион в сентябре будет выбирать губернатора
Михаил Скрипников
Акция
Час пассажира
На вокзале станции «Рязань-2» прошла социально значимая акция
Вячеслав Астафьев
Общество
В будущее – с улыбками
Активную молодежь поздравили артисты Высшей лиги КВН
Татьяна Клемешева
Общество
Новая жизнь парков
Студенты предложили варианты благоустройства городских парков и скверов
Вероника Шелякина
Общество
Без очередей
Благодаря Майским указам Президента России Владимира Путина для рязанских ребятишек открыто десять тысяч дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях
Ольга Драган
Авторская колонка
Есть такой праздник
Ирина Сизова
Общество
Во взрослую жизнь – с победами
В администрации города состоялся торжественный прием лучших выпускников школ 2017 года «Золотое наследие Рязани»
Анна Добролежа
Культура
Юмор, который объединяет
В Рязани на одной сцене шутили полицейские, военные, курсанты, студенты и школьники
Елена Серебрякова
Культура
Инженер-физик пишет маслом
Художник-самоучка Валентин Шунков представил новые работы в галерее «Люди»
Анна Добролежа
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы