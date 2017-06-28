Вести районов

САРАИ. Механизатор из ООО «Можары» Андрей Шаль принимает участие в VI Открытом чемпионате России по пахоте, проходящем сейчас в Республике Башкортостан. Итоги чемпионата станут известны 1 июля. Определять победителей будет международная судейская коллегия, в состав которой входят члены Европейской пахотной федерации и Всемирной пахотной организации. Напомним, Андрей Шаль уже становился чемпионом России по пахоте в 2014 году, а в 2015 году представлял нашу страну на европейском и мировом первенствах. В прошлом году он подтвердил свою высочайшую квалификацию, заняв второе место на российском первенстве.

СОКОЛОВКА. В ООО «Авангард» началась уборка ягод. Собрано и реализовано 2,3 тонны вкуснейшей земляники.

САСОВО. В районе идет смотр-конкурс по благоустройству сельских поселений. В его рамках в селе Истлееве был открыт памятник погибшим воинам, изготовленный на средства муниципальной администрации, спонсоров и жителей села. В Огарево-Почкове отремонтирован пешеходный переход через речку, соединивший две части села. В Любовникове построена спортивная площадка. По просьбе жителей села Гавриловского им установлены две дополнительные водоразборные колонки. В Каргашине появилась новая детская площадка. Итоги смотра конкурса будут подведены 1–10 августа.

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Пятый год подряд в городе Сасово физкультурно-спортивным клубом «Кристалл» был организован велопоход, посвященный памяти тренера-преподавателя Николая Ивановича Матасова. Его участники стартовали со стадиона «Центральный». Проехав по улицам города, они отправились в с. Берестянки, чтобы почтить память Николая Ивановича и возложить цветы на его могилу. Спортивный лагерь велопохода расположили на берегу реки Цны, там проходили веселые старты, игры в пионербол, футбол, шашки и конкурс рисунка.

РЫБНОЕ. В ООО «АПК Русь» прибыло 490 голов нетелей голштинской породы из Голландии. Животные приобретены при поддержке АО «Росагролизинг». Поголовье размещено на карантинном дворе №1 животноводческого комплекса в селе Житове.

СКОПИН. В историко-краеведческом музее прошел вечер памяти заслуженного работника культуры РФ Любови Бахаевой, которой в этом году исполнилось бы 75 лет. В числе тех, кто почтил память человека, внесшего огромный вклад в развитие культуры нашего края, наряду с работниками этой сферы и теми, кто так или иначе был связан с Любовью Максимовной, глава райадминистрации Александр Боков.

КАСИМОВ. В рамках пилотного проекта «Великая река – великая Россия» в районе группой волонтеров была проведена уборка прибрежной территории Сынтульского озера. Более тридцати человек принимали в ней участие, собрав более 300 кг бытового мусора.