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Главная страница / Рязанские новости / 29 июня 2017 года
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Аварийная бригада рязанского «Водоканала» ликвидирует последствия повреждения на канализационном коллекторе по улице Кремлевский вал

09:01 / Актуально
Из-за этого повреждения вчера образовался провал дорожного полотна в районе дома №2 по этой улице
Аварийная бригада рязанского «Водоканала» ликвидирует последствия повреждения на канализационном коллекторе по улице Кремлевский вал

По информации управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, повреждение на канализационном коллекторе диаметром 600 мм.

В настоящее время аварийный участок огорожен, определены объемы и сроки выполнения работ. При этом, сообщают в управлении энергетики и ЖКХ, повреждения на канализационном коллекторе не влекут за собой отключения подачи потребителям водоснабжения.

На время проведения работ участок автомобильной дороги по улице Кремлевский вал полностью перекрыт. Администрация Рязани просит автовладельцев учитывать это обстоятельство при планировании маршрутов передвижения.

Об изменении схемы движения автобусов коммерческого маршрута №41 будет сообщено дополнительно.

Источник: сайт администрации Рязани

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 28 июня 2017 года
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