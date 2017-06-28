С 1 июля в Рязани изменят названия двух остановок общественного транспорта

В частности, остановочный пункт «ДК Станкозавода» будет переименован в «ДК Приокский», остановочному пункту в районе нежилого здания, расположенного рядом с домом №79/51 по улице Стройкова, будет присвоено наименование «Роддом №2». Соответствующее постановление принято администрацией города 26 июня, информирует сайт администрации Рязани.

Принятые изменения внесены в реестр маршрутов регулярных перевозок города и в разрешительную документацию троллейбусного маршрута №16, автобусных маршрутов №№44, 44а, 44б, 53, 85, 85а, 85б, 87, 87а, 87б.

Как сообщают в управлении транспорта, перевозчики уведомлены о необходимости с 1 июля обеспечить посадку и высадку пассажиров в автобусы, обслуживающие эти маршруты, во всех остановочных пунктах, предусмотренных разрешительной документацией. Информация об изменениях наименований остановочных пунктов будет своевременно размещена в салонах транспортных средств. С водительским составом проведут соответствующий инструктаж.