В Рязани насчитывается восемь аварийных многоквартирных домов

Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства напоминает жителям Рязани о возможности ознакомиться с перечнем аварийного жилищного фонда областного центра на официальном сайте Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства «Реформа ЖКХ». В частности, речь идет об объектах, которые были признаны аварийными с января 2012 года по настоящее время.

Так, по состоянию на 28 июня, в Рязани к таким домам отнесены восемь зданий, расположенных по адресам:

Цветной бульвар, д.5;

3-ий Новопавловский проезд, д. 14;

улица Введенская, д. 143;

поселок Мехзавода, д. 12;

улица Право-Лыбедская. д. 36;

улица Свободы, д. 92;

Товарный двор (ст. Рязань-II), д. 29;

Михайловское шоссе, д. 234.

Как информирует управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, по мере принятия администрацией Рязани нормативных правовых актов о признании аварийными других многоквартирных домов, соответствующая информация заносится в обязательном порядке в реестр на сайте «Реформа ЖКХ».

Источник: сайт администрации Рязани