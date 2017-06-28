В Рязани насчитывается восемь аварийных многоквартирных домов

Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства напоминает жителям Рязани о возможности ознакомиться с перечнем аварийного жилищного фонда областного центра на официальном сайте Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства «Реформа ЖКХ». В частности, речь идет об объектах, которые были признаны аварийными с января 2012 года по настоящее время.
Так, по состоянию на 28 июня, в Рязани к таким домам отнесены восемь зданий, расположенных по адресам:
Цветной бульвар, д.5;
3-ий Новопавловский проезд, д. 14;
улица Введенская, д. 143;
поселок Мехзавода, д. 12;
улица Право-Лыбедская. д. 36;
улица Свободы, д. 92;
Товарный двор (ст. Рязань-II), д. 29;
Михайловское шоссе, д. 234.
Как информирует управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, по мере принятия администрацией Рязани нормативных правовых актов о признании аварийными других многоквартирных домов, соответствующая информация заносится в обязательном порядке в реестр на сайте «Реформа ЖКХ».
Источник: сайт администрации Рязани