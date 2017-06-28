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Главная страница / Рязанские новости / 28 июня 2017 года
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За сутки в Рязанской области зарегистрировали 20 преступлений и происшествий

09:49 / Общество
9 из них были совершены в Рязани

Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера в регионе зафиксировали один факт причинения тяжкого вреда здоровью, один грабеж, 7 краж и одно преступление в сфере экономики.

На улицах Рязани сотрудники полиции задержали 8 граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, за совершение мелкого хулиганства задержали двух нарушителей.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 28 июня 2017 года
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