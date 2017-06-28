За сутки в Рязанской области зарегистрировали 20 преступлений и происшествий
9 из них были совершены в Рязани
Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера в регионе зафиксировали один факт причинения тяжкого вреда здоровью, один грабеж, 7 краж и одно преступление в сфере экономики.
На улицах Рязани сотрудники полиции задержали 8 граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, за совершение мелкого хулиганства задержали двух нарушителей.
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.
Ранее по теме:
В Рязани насчитывается восемь аварийных многоквартирных домов
С 1 июля в Рязани изменят названия двух остановок общественного транспорта
Новые школы и инвестпроекты