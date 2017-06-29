04:39 МСК
Четверг
29 / 06 / 2017
Выпуск № 118 (5405)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 29 июня 2017 года
141

Пенсионеры в Рязанской области занимаются скандинавской ходьбой

11:07 / Общество

В Кадомском комплексном центре социального обслуживания населения организовали обучающий мастер-класс по скандинавской ходьбе «Возраст, спорт, здоровье» для жителей района. В нем приняли участие более 150 граждан, в том числе клиенты центра и серебряные волонтеры.

Как сообщает сайт министерства социальной защиты Рязанской области, мастер-класс проведен в рамках нового социально-культурного проекта «Жизнь требует движения», который направлен на пропаганду здорового образа жизни и активного долголетия.

Инструкторами мастер-класса выступили члены спортивного клуба «Кристалл» города Сасово. Все участники спортивных занятий получили отличный заряд бодрости и хорошего настроения.

Кадомский комплексный центр после обучения нескольких специалистов в Школе скандинавской ходьбы планирует организацию регулярных занятий в университете третьего возраста.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 28 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

За сутки на дорогах Рязанской области зафиксировали 38 ДТП

За сутки в Рязанской области зарегистрировали 20 преступлений и происшествий

В Рязани насчитывается восемь аварийных многоквартирных домов

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
17:56
Жители Рязани могут внести свои предложения по благоустройству и дальнейшему развитию «Народного парка»
17:52
В Рязанской области судебные приставы арестовали машины злостных алиментщиков
17:48
В Рязанской области задержали подозреваемого в убийстве
17:42
К рязанским мальчишкам и девчонкам приехала команда волонтеров из Москвы
17:41
В одном из домов-интернатов Рязанской области проходит благотворительная акция
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы