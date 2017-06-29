Пенсионеры в Рязанской области занимаются скандинавской ходьбой

В Кадомском комплексном центре социального обслуживания населения организовали обучающий мастер-класс по скандинавской ходьбе «Возраст, спорт, здоровье» для жителей района. В нем приняли участие более 150 граждан, в том числе клиенты центра и серебряные волонтеры.

Как сообщает сайт министерства социальной защиты Рязанской области, мастер-класс проведен в рамках нового социально-культурного проекта «Жизнь требует движения», который направлен на пропаганду здорового образа жизни и активного долголетия.

Инструкторами мастер-класса выступили члены спортивного клуба «Кристалл» города Сасово. Все участники спортивных занятий получили отличный заряд бодрости и хорошего настроения.

Кадомский комплексный центр после обучения нескольких специалистов в Школе скандинавской ходьбы планирует организацию регулярных занятий в университете третьего возраста.