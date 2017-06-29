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Главная страница / Рязанские новости / 29 июня 2017 года
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В Рязани ограничили движение по одной из улиц

11:18 / Актуально

Как сообщает сайт администрации областного центра, в районе дома №2 по улице Кремлевский вал вчера, из-за повреждения на канализационном коллекторе, провалился асфальт. На этом участке автодороги до завершения ремонтно-восстановительных работ перекрыто автомобильное движение.

В связи с этим автобусы маршрута 41М2 на участке между остановками «пл. Ленина» и «пл. Свободы» в прямом и обратном направлении будут следовать по улице Ленина, улице Свободы, на остальных участках – по своему маршруту.

Работу по устранению последствий повреждения на канализационном коллекторе и восстановления благоустройства планируется завершить сегодня до 22.00.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 28 июня 2017 года
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