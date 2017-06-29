Жители Рязанской области, прикинувшись сотрудниками полиции, вымогали деньги у гражданина

Как сообщает сайт УМВД России по области, в правоохранительные органы региона обратился житель села Путятино, который сообщил, что двое неизвестных требуют у него большую сумму денег, обещая не привлекать его к уголовной ответственности.

Выяснилось, что двое молодых людей, представившись сотрудниками полиции, задержали потерпевшего и обвинили его в распространении наркотических средств. Неизвестные выдавали себя за сотрудников органов внутренних дел, специализирующихся на борьбе с наркопреступлениями, и предлагали за деньги «решить вопрос» об освобождении от наказания.

В ходе совместной проверки сотрудники регионального управления ФСБ и полиции выяснили, что с мужчиной «поработали» мошенники. Эти граждане не состояли на службе в органах внутренних дел. Представившись полицейскими, они получили у потерпевшего более 170 тысяч рублей, после чего потребовали еще 350 тысяч.

Далее события развивались под контролем оперативников. Злоумышленников задержали. Ими оказались 26-летние жители Захаровского и Старожиловского района. По предварительным данным, эти граждане сами были причастны к незаконному обороту наркотиков, соответствующие запрещенные вещества в момент задержания были обнаружены в принадлежащем им автомобиле.

В отношении них возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотиков и мошенничества. Подозреваемых взяли под стражу.