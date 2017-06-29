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Главная страница / Рязанские новости / 29 июня 2017 года
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Трехлетняя девочка погибла, упав с балкона рязанской высотки

11:35 / Происшествия

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета России по области, вчера вечером с балкона квартиры, расположенной на 12-м этаже дома 12 по улице Пугачева Рязани, упала 3-летняя девочка. От травм ребенок скончался на месте происшествия. Проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, присматривавшая в этот день за девочкой ее родная тетя оставила племянницу в квартире одну на непродолжительное время. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, а по ее результатам принято процессуальное решение.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 28 июня 2017 года
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