В Москве в Академии художеств открылась выставка рязанского живописца Виктора Минкина

В экспозиции, приуроченной к 70-летию со дня рождения мастера, представлено более 100 живописных произведений – пейзажи, портреты, натюрморты.

В своем творчестве народный художник России, член-корреспондент Российской академии художеств Виктор Алексеевич Минкин верен русской реалистической традиции. Он родился в селе Малиновке Рязанской области в 1947 году. Окончил Рязанское художественное училище, Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина, где его преподавателями были крупнейшие живописцы того времени В.М. Орешников, А.А. Мыльников, Б.С. Угаров. В пейзажах Виктора Минкина – равнинные панорамы с высоким небом и расстилающейся внизу землей, лесные тропы, окрестности родного села Унгор. Русская деревня для художника остается неиссякаемым источником вдохновения.

С открытием персональной выставки Виктора Минкина поздравили первый вице-президент Российской академии художеств Виктор Калинин, вице-президент Российской академии художеств Андрей Золотов, министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, представители Рязанского землячества в Москве, заместитель директора по научной работе Рязанского художественного музея им. И.П. Пожалостина, искусствовед Ирина Денисова, друзья и коллеги живописца.

– Я познакомился с творчеством Виктора Минкина еще в 70-х годах на одной из молодежных выставок. Его произведения явно выделялись среди других полотен. В них была тишина – удивительное качество, которое художник развил в своих работах в дальнейшем. При внешней кажущейся простоте произведения Виктора Минкина очень глубокие, их нужно смотреть внимательно и долго, – говорит Виктор Калинин.

Во время открытия экспозиции Виктор Минкин был награжден золотой медалью имени В.И. Сурикова за выдающийся вклад в изобразительное искусство России. Рязанскому областному художественному музею была вручена благодарность за активное сотрудничество с Российской Академией художеств.

Экспозиция «Свете тихий» в выставочном зале Российской академии художеств (Москва, ул. Пречистенка, д. 21) будет работать до 16 июля.