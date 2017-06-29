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Главная страница / Рязанские новости / 29 июня 2017 года
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Бюджет Рязанской области исполнен строго по закону

12:10 / Экономика

Региональный парламент на своем сегодняшнем заседании принял Закон «Об исполнении областного бюджета за 2016 год». В отчете министра финансов Марины Наумовой, в частности, приведены такие цифры. Доходы областного бюджета за 2016 год составили 44 379,9 млн. рублей – это 108,7% к уровню 2015 года.

Примечательна структура доходов. Если безвозмездные поступления из федерального центра превысили уровень 2015 года всего на два процента, то налоговые сборы – на 8 с лишним процентов. Поступления сформированы в основном за счет налога на доходы физических лиц (30,6%), налога на прибыль организаций (24,2%), налогов на имущество (18,1%), акцизов по подакцизным товарам (17,9%), налогов на совокупный доход (5,5%).

Расходы областного бюджета за 2016 год исполнены в сумме 42 613,5 млн. рублей – это 101,6% к уровню 2015 года. Такая экономия в расходах позволила достичь в 2016 году профицита в размере 1 миллиарда 766,4 млн. рублей.

Нельзя не обратить внимание на то, куда пошли деньги. На реализацию государственной программы Рязанской области «Развитие агропромышленного комплекса на 2014 - 2020 годы» направлено 2 миллиарда 810,2 млн. – 6,6% всех расходов.

Львиная доля средств была выделена на социальные цели. Например, всего три программы, касающиеся соцзащиты и поддержки населения, а также развития образования, здравоохранения, потребовали для своей реализации более 53 процентов расходов областного бюджета. Как подчеркнула Марина Наумова, в рамках государственных программ Рязанской области расходы составили 40 386,2 94,8% от общей суммы.

Министр финансов региона привела на заседании облдумы также данные о консолидированном бюджете Рязанской области за 2016 год. Он исполнен по доходам в сумме 54 276,7 млн. рублей, по расходам – в сумме 52 361,9 млн. рублей.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 28 июня 2017 года
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