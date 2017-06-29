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Главная страница / Рязанские новости / 29 июня 2017 года
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В Рязанской области уничтожили очередное поле дикой конопли

12:16 / Общество

Как сообщает сайт УМВД России по области, во время проверки окрестностей населенных пунктов Рязанской области сотрудники полиции обнаружили и уничтожили заросли дикорастущей конопли в Шацком районе. Наркосодерждащее растение разрослось на площади 500 квадратных метров. Коноплю уничтожили.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 28 июня 2017 года
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