В Рязанской области повышают зарплаты бюджетникам

Депутаты регионального парламента внесли изменения в Закон «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». Так, в целях обеспечения повышения заработной платы работникам бюджетной сферы области в соответствии с указами Президента Российской Федерации, ранее зарезервированные на эти цели средства распределены в сумме 613 миллионов рублей. Для проведения строительно-монтажных работ по техническому перевооружению внутреннего оборудования котельной детского санатория «Колос» выделено дополнительно увеличиваются ассигнования министерству социальной защиты населения на 11 миллионов 201,2 тыс. рублей. Во многих муниципалитетах региона в сентябре назначены местные выборы. На их проведение из областного бюджета направлено 743,3 тыс. рублей – за счет сложившейся экономии по расходам на выборы губернатора области.

Лето многие рязанцы проводят в деревне, на дачах. Как сказано в пояснительной записке к Закону о поправках в бюджет, в связи с уменьшением среднемесячного количества граждан, использующих транспортные карты, и уменьшением фактического количества поездок граждан в месяц субвенция городу Рязани на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде льготного проезда городским наземным электрическим транспортом общего пользования и автомобильным транспортом общего пользования городского сообщения уменьшена на 40 миллионов 001,4 тыс. рублей. Большая часть высвободившихся средства направлена на увеличение субсидий железнодорожникам, осуществляющим транспортное обслуживание населения области в пригородном сообщении.

Кроме того, доходная и расходная части областного бюджета на 2017 год увеличены за счет дополнительно поступающих в текущем году из федерального центра субвенций в размере 102,3 тыс. рублей и на 67,8 тыс. рублей – за счет безвозмездных перечислений от юридических лиц, направленных в соответствии с их целевым назначением казенным учреждениям здравоохранения.