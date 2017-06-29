В Рязанской области помогают сиротам обрести жилье

Депутаты облдумы внесли поправки в Закон «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской области по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Как отмечено в пояснительной записке к документу, в соответствии с действующим законодательством жилые помещения детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа предоставляются по договорам найма специализированных жилых помещений. Срок действия данного договора составляет 5 лет. Но в случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и лицам из их числа содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, договор найма специализированного жилого помещения может быть заключен на новый пятилетний срок. Однако не был определен орган исполнительной власти Рязанской области, наделенный полномочием по выявлению таких обстоятельств. Поправки, принятые облдумой, предусматривают передачу полномочия по выявлению обстоятельств органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов. В методику расчета нормативов для определения общего объема субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных образований на исполнение государственных полномочий, включен показатель, определяющий размер должностной ставки в зависимости от количества детей-сирот, в отношении которых требуется проведение мероприятий по выявлению обстоятельств, и коэффициент, учитывающий трудозатраты специалистов по исполнению соответствующего полномочия.