Рязанская спортсменка завоевала «серебро» на первенстве России

Как сообщает сайт администрации областного центра в Челябинске завершилось Первенство России по легкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет. На протяжении трех дней 750 сильнейших юных легкоатлетов из 65 субъектов РФ боролись за медали в 18 видах программы. В составе сборной Рязанской области на соревнованиях успешно выступили воспитанники спортшколы «Юность» Мария Кобелева и Григорий Платонов.

Кандидат в мастера спорта Мария Кобелева в тройном прыжке у девушек завоевала «серебро» с результатом 12 метров 76 сантиметров, уступив чемпионке, московской перворазряднице Анастасии Беловой всего 3 сантиметра.

В прыжках в длину у юношей перворазрядник Григорий Платонов вышел в финал и с результатом 6 метров 72 сантиметра занял восьмое место. Набрав в сумме 28 очков, Мария и Григорий вывели сборную Рязанской области на восьмое место в десятке лучших во второй лиге.