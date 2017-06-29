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Главная страница / Рязанские новости / 29 июня 2017 года
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Рязанская спортсменка завоевала «серебро» на первенстве России

13:14 / Спорт

Как сообщает сайт администрации областного центра в Челябинске завершилось Первенство России по легкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет. На протяжении трех дней 750 сильнейших юных легкоатлетов из 65 субъектов РФ боролись за медали в 18 видах программы. В составе сборной Рязанской области на соревнованиях успешно выступили воспитанники спортшколы «Юность» Мария Кобелева и Григорий Платонов.

Кандидат в мастера спорта Мария Кобелева в тройном прыжке у девушек завоевала «серебро» с результатом 12 метров 76 сантиметров, уступив чемпионке, московской перворазряднице Анастасии Беловой всего 3 сантиметра.

В прыжках в длину у юношей перворазрядник Григорий Платонов вышел в финал и с результатом 6 метров 72 сантиметра занял восьмое место. Набрав в сумме 28 очков, Мария и Григорий вывели сборную Рязанской области на восьмое место в десятке лучших во второй лиге.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 28 июня 2017 года
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