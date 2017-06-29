04:40 МСК
Четверг
29 / 06 / 2017
Выпуск № 118 (5405)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 29 июня 2017 года
125

В Рязанской области к лесному фонду присоединяют бывшие сельхозугодья

14:59 / Общество

В региональном парламенте прошел «Правительственный час» на тему «Состояние, проблемы и перспективы развития лесного хозяйства Рязанской области, в том числе реализация мероприятий, направленных на предупреждение и тушение лесных пожаров». Министр природопользования региона Сергей Карабасов выступил перед депутатами с докладом и ответил на их многочисленные вопросы. Земли лесного фонда области составляют около 880 тысяч гектаров, из которых 615 тысяч – эксплуатируются арендаторами. Примечательная особенность последних лет: лесной фонд пополняется за счет бывших сельскохозяйственных угодий. Луга и пашни, увы, во многих местах заросли березами, кустарником. Совместно с муниципальными властями сотрудники министерства составили реестр таких заброшенных земель. Обнаружено, что лесом в регионе заросли 117 тысяч гектаров бывших сельхозугодий. Эти земли уже невозможно пустить в оборот. На них проводится кадастровый учет. В прошлом году 43 тысячи гектаров были присоединены к лесному фонду в Сасовском, Шиловском, Ермишинском лесничествах. В этом году планируется присоединение еще 7,4 тысячи гектаров.

Сергей Карабасов в докладе и при ответах на вопросы подробно проанализировал и все другие аспекты рассматриваемой на «Правительственном часе» темы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 28 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Для рязанских студентов провели «урок безопасности»

В Рязанской области уничтожили очередное поле дикой конопли

Двух иностранцев незаконно зарегистрировала в своем доме жительница Рязанской области

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
17:56
Жители Рязани могут внести свои предложения по благоустройству и дальнейшему развитию «Народного парка»
17:52
В Рязанской области судебные приставы арестовали машины злостных алиментщиков
17:48
В Рязанской области задержали подозреваемого в убийстве
17:42
К рязанским мальчишкам и девчонкам приехала команда волонтеров из Москвы
17:41
В одном из домов-интернатов Рязанской области проходит благотворительная акция
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы