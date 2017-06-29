В Рязанской области к лесному фонду присоединяют бывшие сельхозугодья

В региональном парламенте прошел «Правительственный час» на тему «Состояние, проблемы и перспективы развития лесного хозяйства Рязанской области, в том числе реализация мероприятий, направленных на предупреждение и тушение лесных пожаров». Министр природопользования региона Сергей Карабасов выступил перед депутатами с докладом и ответил на их многочисленные вопросы. Земли лесного фонда области составляют около 880 тысяч гектаров, из которых 615 тысяч – эксплуатируются арендаторами. Примечательная особенность последних лет: лесной фонд пополняется за счет бывших сельскохозяйственных угодий. Луга и пашни, увы, во многих местах заросли березами, кустарником. Совместно с муниципальными властями сотрудники министерства составили реестр таких заброшенных земель. Обнаружено, что лесом в регионе заросли 117 тысяч гектаров бывших сельхозугодий. Эти земли уже невозможно пустить в оборот. На них проводится кадастровый учет. В прошлом году 43 тысячи гектаров были присоединены к лесному фонду в Сасовском, Шиловском, Ермишинском лесничествах. В этом году планируется присоединение еще 7,4 тысячи гектаров.

Сергей Карабасов в докладе и при ответах на вопросы подробно проанализировал и все другие аспекты рассматриваемой на «Правительственном часе» темы.