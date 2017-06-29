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Главная страница / Рязанские новости / 29 июня 2017 года
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В Рязанской области борются за сокращение госдолга

14:59 / Экономика

На заседании Рязанской областной Думы было рассмотрено 14 вопросов. После окончания заседания председатель облдумы Аркадий Фомин побеседовал с журналистами. Он подчеркнул, что одним из самых важных в повестке дня был вопрос об исполнении бюджета в 2016 году. Область работала в строгих рамках: необходимо было сократить ее государственный долг. И в этом направлении достигнуты успехи. Государственный долг Рязанской области на 1 января 2017 года снизился на 11 процентных пунктов. При этом все социальные обязательства удалось выполнить. В лучшую сторону поменялась и структура госдолга. В 2016 году между Министерством финансов Российской Федерации и Рязанской областью заключены соглашения о предоставлении бюджетных кредитов из федерального бюджета на замещение ценных бумаг, кредитов банков в объеме 6 439,8 млн. рублей. Это положительно сказалось на структуре государственного долга области и оптимизации расходов на его обслуживание.

Теперь 57 процентов его составляют обязательства перед федеральным бюджетом, по которым не нужно выплачивать больших процентов. Так что изменения к лучшему будут и в 2017 году, и в перспективе.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 28 июня 2017 года
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