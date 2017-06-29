В Рязани отремонтируют участок ливневой канализации

Как сообщает сайт администрации областного центра, в районе мемориального комплекса «Монумент Победы» будет выполнен капитальный ремонт участка ливневой канализации.

В настоящее время идет подготовка к капитальному ремонту ливневки. На месте расположения рабочего котлована установили ограждающие конструкции, подрядчик оформляет разрешение на производство земляных работ. Примерный срок завершения ремонта, установленный муниципальным контрактом, – 15 июля этого года.

Согласно проекту, будет проложена новая трасса трубопровода ливневой канализации диаметром 500 мм, старый трубопровод, расположенный под сооружением комплекса, заполнят цементом. Существующий смотровой колодец отремонтируют и кирпичную кладку сменят сборные железобетонные конструкции.

Сметная стоимость капитального ремонта этого участка ливневой канализации протяженностью 87 м.п. составляет около 2,5 млн. рублей.