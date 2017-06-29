04:40 МСК
Четверг
29 / 06 / 2017
Выпуск № 118 (5405)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 29 июня 2017 года
125

В Рязани отремонтируют участок ливневой канализации

15:10 / Актуально

Как сообщает сайт администрации областного центра, в районе мемориального комплекса «Монумент Победы» будет выполнен капитальный ремонт участка ливневой канализации.

В настоящее время идет подготовка к капитальному ремонту ливневки. На месте расположения рабочего котлована установили ограждающие конструкции, подрядчик оформляет разрешение на производство земляных работ. Примерный срок завершения ремонта, установленный муниципальным контрактом, – 15 июля этого года.

Согласно проекту, будет проложена новая трасса трубопровода ливневой канализации диаметром 500 мм, старый трубопровод, расположенный под сооружением комплекса, заполнят цементом. Существующий смотровой колодец отремонтируют и кирпичную кладку сменят сборные железобетонные конструкции.

Сметная стоимость капитального ремонта этого участка ливневой канализации протяженностью 87 м.п. составляет около 2,5 млн. рублей.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 28 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Рязани ограничили движение по одной из улиц

Аварийная бригада рязанского «Водоканала» ликвидирует последствия повреждения на канализационном коллекторе по улице Кремлевский вал

В рязанских поселках три дня будут отключать электроэнергию

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
17:56
Жители Рязани могут внести свои предложения по благоустройству и дальнейшему развитию «Народного парка»
17:52
В Рязанской области судебные приставы арестовали машины злостных алиментщиков
17:48
В Рязанской области задержали подозреваемого в убийстве
17:42
К рязанским мальчишкам и девчонкам приехала команда волонтеров из Москвы
17:41
В одном из домов-интернатов Рязанской области проходит благотворительная акция
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы