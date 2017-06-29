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Главная страница / Рязанские новости / 29 июня 2017 года
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«Рязань-ВДВ» переиграла на своем поле столичный ЦСКА

15:11 / Спорт
Наши соперники перед вчерашним матчем являлись единоличным лидером чемпионата, но после окончания игры со счетом 3:1 «десантницы» уходят на длительный перерыв в чемпионате в хорошем настроении
«Рязань-ВДВ» переиграла на своем поле столичный ЦСКА

О том, как складывалась игра, рассказал Михаил Солдатов.Встречались команды, которым крайне необходима нужна была победа. ЦСКА потерял лидерство, но «Звезда-2005» во вторник не играла, поэтому выигрыш возвращал «красно-синих» на первое место. «Рязань-ВДВ» потеряла уже немало, что называется, «своих» очков, в результате даже без поражений занимала только четвертую позицию. Не добавлял настроение и недавний вылет из Кубка России.

По первым минутам показалось, что желание москвичек вернуть лидерство перевешивает тактические амбиции хозяек. Но довольно быстро стало ясно, что «десантницы» лучше приспособились к игре вторым номером. ЦСКА ограничивался в основном дальними ударами, с которыми без проблем справлялась Екатерина Самсон. Из их ряда выбивается разве что выход один на один Екатерины Сочневой, но и здесь голкипер «Рязани-ВДВ» оказалась на высоте.

Хозяйки действовали острее. После прохода по флангу Марины Федоровой опасно била в дальний угол Елена Данилова – немного не повезло. Анна Синютина наносила удар с линии штрафной площади после паса Даниловой – ЦСКА выручила Эльвира Тодуа. Она же первой успела к мячу после перспективного паса на Федорову Ольги Бойченко.

Одним словом, на гол «Рязань-ВДВ» наиграла. И он состоялся. Правда, немного «отложенный». Мяч после удара Ольги Басанской защитница москвичек Анна Кожникова отразила руками, но Марина Федорова дослала снаряд в цель. Однако секундой раньше прозвучал свисток арбитра Анастасии Пустовойтовой – пенальти. Пожалуй, поспешное судейское решение. Но от скандала рефери спасла Данилова: мяч после ее удара сначала ударился в перекладину, но затем все же отправился по своему назначению.

Перерыв оба тренерских штаба посвятили решению своих задач, но вряд ли оба наставника – Константин Климашин и Сергей Скобляков – могли представить, что уже после первой минуты второй половины им оперативно придется вносить изменения. Гол ЦСКА «родился» буквально на ровном месте. Банальный заброс к штрафной «Рязани-ВДВ» одна из защитниц нашей команды прервала настолько неудачно, что Надежде Смирновой не составило труда отправить мяч мимо вышедшей Самсон в осиротевшие ворота.

Впрочем, «десантницы» проявили характер. И если сначала удар Федоровой из пределов штрафной пришелся точно в руки Тодуа, то вскоре после навеса со штрафного Елены Медведь Марина удачно сбросила мяч на набегавшую Ольгу Бойченко и – 2:1!

Окончательно добила ЦСКА Федорова. Она откликнулась на навес с правого фланга Натальи Осиповой и удвоила преимущество «десантниц». До финального свистка гости в себя, по большому счету, так и не пришли. Они пытались как-то изменить ситуацию в свою пользу главным образом с помощью стандартов, но рязанская оборона действовала слаженно и надежно. Ответные выпады «Рязани-ВДВ» были куда опаснее. Впрочем, и 3:1 хозяйкам вполне хватило для красивой и уверенной победы.

Результаты перенесенных матчей 6-го тура (остальные игры 7-го тура были проведены 15 и 17 июня): «Кубаночка» - «Россиянка» - 1:1, «Чертаново» - «Дончанка» - 4:1. «Рязань-ВДВ» осталась на четвертой позиции с очковым отставанием от идущего третьим «Чертаново». Но есть и приятные турнирные новости. Отрыв от теперь уже второй команды соревнований ЦСКА сократился до двух баллов, а от лидирующей «Звезды-2005» – до четырех.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 28 июня 2017 года
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