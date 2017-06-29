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Главная страница / Рязанские новости / 29 июня 2017 года
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В Рязанской области ведут глубокую переработку древесины

15:23 / Экономика

В регионе заготавливается около 1,2 миллиона кубометров древесины в год. Такую цифру назвал министр природопользования Сергей Карабасов в ходе состоявшегося в облдуме «Правительственного часа». По его мнению, древесину намного выгоднее продавать в переработанном виде. Регион поддерживает инвестиционные проекты, направленные на глубокую переработку леса.

Министр назвал самые крупные из них. Инвестиционный проект ООО «Ока-Хольц» «Реконструкция и модернизация процесса производства лущеного шпона и фанеры с увеличением объемов переработки лиственной и хвойной древесины с безотходным циклом производства и дополнительным использованием отходов лесозаготовки и лесопереработки завершен в 2015 году. В регионе он имеет статус приоритетного. Инвестиции составили 506,3 млн. руб. За этот период построен завод по производству шпона в Шиловском муниципальном районе, а также деревоперерабатывающее, лесопильное и столярное производства на территории Касимовского района.

Близится к завершению и инвестпроект по глубокой переработке древесины компании «Гранд» в селе Княжое Кораблинского района. Инвестиции здесь превысят 300 миллионов рублей. Создается более 140 высокопроизводительных рабочих мест.

Реализуемый в регионе инвестиционный проект ООО «Топливные технологии» включен в перечень приоритетных Минпромторга РФ в сфере освоения лесов. Компания построит лесопильный комплекс в Сасовском районе, наладит производство пеллет и осуществит

модернизацию производства древесных брикетов в Клепиковском

районе. Общая сумма инвестиций превысит 400 млн. рублей.

Допустимый ежегодный объем заготовки древесины – 153,6 тыс.

м3, из них свыше 90 тыс. м3 – мягколиственные породы деревьев

на территории Сасовского и Шелуховского лесничеств. Лесоперерабатывающий комплекс обеспечит не менее 167 рабочих мест на производственных площадках.

Вместе с тем, по мнению Сергея Карабасова, отрасли нужны дополнительные инвестиции. Пока процент переработанной древесины в общем объеме ее продаж невелик.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 28 июня 2017 года
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