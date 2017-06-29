Театральную площадь Рязани ждет обновление

Специалисты приступили к благоустройству сквера на площади Театральной

Как сообщает сайт администрации областного центра, в рамках муниципальной программы «Благоустройство города Рязани» на 2016-2020 годы в сквере на площади Театральной идет работа по ремонту и реставрации гранитного парапета, подпорной стенки и лестниц в районе Рязанского театра драмы. Специалисты отремонтируют чашу фонтана и цоколь вокруг него, гранитный цоколь в сквере на площади Театральной, подпорную стенку и две лестницы.

В местах проведения работ установлены ограждающие знаки с указанием маршрута обхода для пешеходов. Подрядчики разбирают облицовку стен из гранитных плит и тротуаров из природных материалов, отбивают штукатурку, разбирают цементно-бетонные покрытия и основания.

Ремонтные работы планируется завершить к сентябрю этого года.