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Главная страница / Рязанские новости / 29 июня 2017 года
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Из незаконного оборота в Рязанской области изъяли более 100 литров спиртного

15:41 / Общество

Как сообщает сайт регионального УМВД России, полицейские в Рязани в магазинах, расположенных на улицах Зубковой, Есенина и Пирогова выявили нарушения правил оборота алкогольной продукции. Аналогичное нарушение было выявлено в городе Сасово.

Также сотрудники полиции пресекли торговлю спиртным в торговой палатке, расположенной в Рязани на Касимовском шоссе.

Всего из незаконного оборота изъято 106 литров спиртного.

В отношении нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении по ч.3 ст.14.16, виновным грозят строгие штрафы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 28 июня 2017 года
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