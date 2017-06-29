Из незаконного оборота в Рязанской области изъяли более 100 литров спиртного

Как сообщает сайт регионального УМВД России, полицейские в Рязани в магазинах, расположенных на улицах Зубковой, Есенина и Пирогова выявили нарушения правил оборота алкогольной продукции. Аналогичное нарушение было выявлено в городе Сасово.

Также сотрудники полиции пресекли торговлю спиртным в торговой палатке, расположенной в Рязани на Касимовском шоссе.

Всего из незаконного оборота изъято 106 литров спиртного.

В отношении нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении по ч.3 ст.14.16, виновным грозят строгие штрафы.