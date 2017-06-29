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Главная страница / Рязанские новости / 29 июня 2017 года
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В Рязанской области борются с лесными свалками и «черными лесорубами»

15:47 / Власть

Восстановление лесов в регионе идет строго по графику, сообщил депутатам облдумы во время «Правительственного часа» министр природопользования Сергей Карабасов. Вместе с тем, в отрасли накопилось немало проблем. Несмотря на дождливую погоду, приходилось интенсивно бороться с поджогами сухой травы. Более чем в ста случаях удалось предотвратить переход огня с полей и лугов на лесные массивы. В итоге в прошлом году и с начала этого лесных пожаров в регионе не зафиксировано.

Совместно с сотрудниками регионального УМВД лесники и работники «Пожлеса» борются с незаконными рубками древесины и другими нарушениями. Но несмотря на то, что общая сумма штрафов превысила уже 1,6 миллиона рублей, число нарушений растет.

Приходится бороться и с таким бедствием, как свалки мусора в лесах. Их выявляют и ликвидируют лесники вместе с арендаторами. Устранено 66 свалок. А ведь те занимали площадь аж в 26 гектаров! Депутат облдумы Татьяна Панфилова предложила министру больше уделять внимания профилактической работе, проводить соответствующие беседы с детьми в образовательных учреждениях. Предложение взято на заметку.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 28 июня 2017 года
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