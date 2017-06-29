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Главная страница / Рязанские новости / 29 июня 2017 года
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На заседании совета ветеранов Железнодорожного района г. Рязани обсуждали вопросы, связанные с воспитанием подрастающего поколения

16:06 / Общество
На заседании совета ветеранов Железнодорожного района г. Рязани обсуждали вопросы, связанные с воспитанием подрастающего поколения

Председатель совета Герман Грибакин обозначил наиболее важные проблемы в этой сфере. По его признанию, наблюдается дефицит духовных скрепов – милосердия, сочувствия, сострадания друг другу, поддержки, взаимопомощи. Герман Николаевич подчеркнул, что Президент России Владимир Путин сделал сильный и ясный акцент на вопросах воспитания подрастающего поколения, в котором ветеранские организации, в том числе и Железнодорожного района г. Рязани, призваны сыграть немаловажную роль. Давно известно, какую важную роль в этом вопросе играет моральный авторитет ветеранов труда, участников Великой Отечественной войны. Участие в школьных встречах, праздниках, в рассказах о предыдущих эпохах – это своеобразная школа доброты, которая поможет молодежи выбрать правильные жизненные ориентиры.

Об этом же говорила и помощник Уполномоченного по правам ребенка по Рязанской области Татьяна Кутакова, выступившая на заседании совета ветеранов. Она призвала ветеранов вести совместную работу по воспитанию подрастающего поколения.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 28 июня 2017 года
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