На заседании совета ветеранов Железнодорожного района г. Рязани обсуждали вопросы, связанные с воспитанием подрастающего поколения

Председатель совета Герман Грибакин обозначил наиболее важные проблемы в этой сфере. По его признанию, наблюдается дефицит духовных скрепов – милосердия, сочувствия, сострадания друг другу, поддержки, взаимопомощи. Герман Николаевич подчеркнул, что Президент России Владимир Путин сделал сильный и ясный акцент на вопросах воспитания подрастающего поколения, в котором ветеранские организации, в том числе и Железнодорожного района г. Рязани, призваны сыграть немаловажную роль. Давно известно, какую важную роль в этом вопросе играет моральный авторитет ветеранов труда, участников Великой Отечественной войны. Участие в школьных встречах, праздниках, в рассказах о предыдущих эпохах – это своеобразная школа доброты, которая поможет молодежи выбрать правильные жизненные ориентиры.

Об этом же говорила и помощник Уполномоченного по правам ребенка по Рязанской области Татьяна Кутакова, выступившая на заседании совета ветеранов. Она призвала ветеранов вести совместную работу по воспитанию подрастающего поколения.