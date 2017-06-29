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Главная страница / Рязанские новости / 29 июня 2017 года
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Автопоезд «Забота и здоровье» побывал в Александро-Невском районе Рязанской области

16:21 / Общество

Как сообщает сайт правительства области, специалисты социального автопоезда «Забота и здоровье» 27 июня провели прием граждан в селе Благие Александро-Невского района. Врачи осмотрели 184 человек, в том числе 41 ребенка, дали 363 консультации, из них 95 – детям. Во время приема 33 пациентам выдали направления на дальнейшее обследование. Специалисты управления социальной защиты населения проконсультировали 45 человек.

Ранее специалисты автопоезда посетили село Назаровка Чучковского района, поселок Побединка Скопинского района, село Столпцы Старожиловского района, село Дубровичи Рязанского района и поселка Пителино. Очередной выезд состоится 29 июня в поселке Придорожный Сасовского района.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 28 июня 2017 года
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