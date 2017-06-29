Рязанский агротехнологический университет помогает лесникам готовить кадры

В лесной отрасли региона – проблема с кадрами: не хватает 297 человек. На «Правительственном часе» в Рязанской областной Думе министр природопользования Сергей Карабасов назвал и пути решения этой проблемы. На соответствующем факультете в Рязанском государственном агротехнологическом университете имени проф. Костычева сейчас проходят целевое обучение 76 студентов – на очном и 90 – на заочном отделениях. 18 выпускников РГАТУ уже трудоустроены в региональной лесной отрасли.

Большую роль в повышении квалификации кадров играет недавно созданный в РГАТУ информационно-аналитический центр «Русский лес». Здесь ученые совместно с представителями минприроды области провели уже более 100 различных форумов и семинаров, организовали курсы повышения квалификации для работников лесного хозяйства, специальные программы обучения для сотрудников прокуратуры, УМВД по охране леса.