На Рязанском кирпичном заводе состоялся выездной учебно-производственный практикум «Высокотехнологичные промышленные производства»

Практикум проводился в рамках реализации проекта «Оцени свою профессию». Его цель – популяризация среди молодежи технических профессий.

Участниками практикума стали студенты рязанских вузов, получившие возможность познакомиться с одним из лучших предприятий в области промышленности строительных материалов, пообщаться с работниками завода и точнее определиться с выбранной профессией.

На встрече выступили директор ЗАО «Рязанский кирпичный завод» Василий Горшков, директор «Политеха» Игорь Мурог, депутат областной Думы Татьяна Гусева, заместитель министра промышленности и инновационных технологий Игорь Кучин, министр труда и занятости населения Юлия Рокотянская. В заключение встречи для студентов была организована экскурсия по заводу.