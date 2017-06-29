09:56 МСК
Четверг
29 / 06 / 2017
Выпуск № 118 (5405)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 29 июня 2017 года
99

На Рязанском кирпичном заводе состоялся выездной учебно-производственный практикум «Высокотехнологичные промышленные производства»

16:48 / Общество
Автор фото: Дмитрий Осинин | На Рязанском кирпичном заводе состоялся выездной учебно-производственный практикум «Высокотехнологичные промышленные производства»
Фото: Дмитрий Осинин.

Практикум проводился в рамках реализации проекта «Оцени свою профессию». Его цель – популяризация среди молодежи технических профессий.

Участниками практикума стали студенты рязанских вузов, получившие возможность познакомиться с одним из лучших предприятий в области промышленности строительных материалов, пообщаться с работниками завода и точнее определиться с выбранной профессией.

На встрече выступили директор ЗАО «Рязанский кирпичный завод» Василий Горшков, директор «Политеха» Игорь Мурог, депутат областной Думы Татьяна Гусева, заместитель министра промышленности и инновационных технологий Игорь Кучин, министр труда и занятости населения Юлия Рокотянская. В заключение встречи для студентов была организована экскурсия по заводу.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 28 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Рязанский агротехнологический университет помогает лесникам готовить кадры

Автопоезд «Забота и здоровье» побывал в Александро-Невском районе Рязанской области

На заседании совета ветеранов Железнодорожного района г. Рязани обсуждали вопросы, связанные с воспитанием подрастающего поколения

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
20:18
В Рязани обсудили Концепцию единого бренда территории
18:14
Глава региона Николай Любимов напутствовал студентов Рязанского агроуниверситета
18:02
Спортсмены из Рязанской области стали лучшими на Первенстве Европы по гребле на байдарках и каноэ
18:00
За неделю в Рязанской области подешевели гречка, масло и мука, но подорожали капуста, картофель и яблоки
17:56
Жители Рязани могут внести свои предложения по благоустройству и дальнейшему развитию «Народного парка»
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы